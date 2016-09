Dupa ce a fost "Mickey Mouse" si "PuieMonta", Ponta e "cel mai tare pokemon"

Liderul PRU Bogdan Diaconu a initiat pe Facebook un apel pentru a-l aduce pe Victor Ponta in formatiunea sa, inspirat din jocul PokemonGO, cerandu-le sustinatorilor sai sa ii scrie fostului premier un mesaj pentru ca "cel mai tare pokemon" sa vina in PRU, Ponta raspunzand ca, dupa ce a fost "Mickey Mouse" si "PuieMonta", a ajuns PokePonta.

"Apel catre toti romanii! Ajutati Partidul Romania Unita sa-l prinda la Pokemon GO pe cel mai tare POKEMON! Da-i lui PokePonta un mesaj pe FB sa vina la PRU!!!", se arata in mesajul lui Bogdan Diaconu.

Dupa o ora de la postarea liderului PRU, Victor Ponta a raspuns, glumind pe Facebook: "Ei asta mai lipsea. Dupa ce am fost Mickey Mouse, The Plagiator, PuieMonta, etc., etc., am ajuns si PokePonta".

El a spus ca deja copiii lui l-au "capturat".

ziare.com