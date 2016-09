Dupa gigantii americani, CE incepe vanatoarea companiilor europene. 1.000 de multinationale din 23 de tari membre UE, anchetate pentru ajutoare de stat ilegale

O serie de experti si de oficiali au declarat ca, cel mai probabil, comisarul european pentru Competitie, Margrethe Vestager, se va concentra pe companiile europene, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

Decizia de a cere grupului Apple sa ramburseze Irlandei taxele neplatite pentru perioada 2003-2014, pe motiv ca autoritatile de la Dublin au favorizat in mod ilegal Apple cu un regim fiscal comparabil cu ajutoare de stat a fost cea mai importanta din cele 38 de decizii adoptate de Margrethe Vestager, dupa ce in 2013 Comisia a inceput sa ancheteze aproximativ 1.000 de companii din aproximativ 23 de state membre UE.

O alta companie americana, Starbucks, trebuie sa ramburseze pana la 300 milioane de euro Olandei, in timp ce o divizie a constructorului auto italian Fiat trebuie sa returneze o suma similara Luxemburgului.

Intr-un dosar separat, sunt implicate 35 de firme din Belgia, dintre care unele sunt din SUA. Comisia Europeana nu a comunicat pana acum cand va lua o decizie cu privire la alte doua cazuri importante care vizeaza alte doua grupuri americane, Amazon si McDonald's, ambele cu sediul fiscal in Luxemburg.

Cu toate acestea, persoane care lucreaza in domeniul legislatiei concurentei din Europa, sunt de parere ca pentru urmatoarea sa ancheta importanta Comisia ar putea sa aleaga o companie europeana.

"Este evident ca Executivul comunitar nu va putea sa investigheze 1.000 de acorduri fiscale. Va alege incalcarile cele mai grave ale legii", considera Georg Berrisch, partener la firma de avocatura Baker Botts, care a apreciat ca datele publicate in 2014 in urma scandalului Luxleaks ar putea da o serie de indicii Comisiei. "Luxleaks a mentionat mai multe companii europene care au acorduri fiscale preferentiale cu Luxemburg", a adaugat Berrisch.

Deocamdata nu este clar cat de multe companii vor fi obligate sa ramburseze retroactiv taxe. Avand in vedere resursele limitate, oficialii si observatorii sunt de parere ca Directoratul pentru Competitie ar putea sa se concentreze pe un numar mic de cazuri, in speranta ca, daca va avea castig de cauza in instanta, va reusi sa descurajeze alte companii interesate sa isi reduca povara fiscala.

Jonas Koponen de la firma de avocatura Linklaters a subliniat ca amenda impusa Apple ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru alte companii cu privire la modul in care institutiile politice, nu doar in Europa, raspund la presiunile opiniei publice pentru a strange mai multe taxe de la corporatii precum si cu privire la pericolul reprezentat de disputele in justitie si asupra pagubelor provocate reputatiei unei companii.