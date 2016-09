După opt ani de lucrări, Agronomia va inaugura căminul tip hotel A5

Un nou proiect maraton de infrastructură din mediul academic ieşean va fi finalizat în acest an universitar.

În 2008, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi a demarat construcţia căminului A5, în speranţa că va putea oferi un regim de tip hotelier celor mai buni studenţi ai instituţiei de învăţământ superior. Însă, odată cu venirea crizei, lucrările la imobilul aflat în discuţie au fost sistate în urma diminuării alocărilor primite de la Ministerul Educaţiei pentru investiţii, iar construcţia acestuia s-a prelungit pe mai bine de opt ani. Conducerea USAMV a anunţat că în acest an universitar va fi gata şi va fi pus la dispoziţia studenţilor.

„Ajungem la final cu lucrările şi credem că în acest an universitar le vom finaliza. Construcţia sa e începută în 2008, dar a venit criza, şi alocaţiile s-au diminuat foarte mult. E realizat printr-un proiect finanţat de Ministerul Educaţiei, fiindcă nu ne-am putut încadra cu el pe fonduri europene“, a precizat prof.dr. Vasile Vîntu, rectorul USAMV. Suma totală a investiţiei ajunge la aproximativ 15 milioane de lei, cu tot cu costurile de conservare a lucrărilor deja efectuate în anii în care finanţarea a fost sistată. Acesta va avea 256 de locuri, va avea dotări superioare celorlalte cămine ale USAMV şi ale altor universităţi din Iaşi - vor fi doar două persoane în cameră, iar fiecare unitate va fi dotată cu grup sanitar propriu, cu televizor, cu masă de studiu, căminul având bibliotecă, săli de lectură, cabinet medical, chiar şi spălătorie.

„Pot benefcia studenţii de la toate facultăţile universităţii în funcţie de rezultatele profesionale obţinute. Am vrut să avem un cămin cu condiţii mai bune pentru studenţii mai buni. Există aşteptări mari şi din partea lor, iar noi avem presiuni pe celelalte cămine, care putem spune că sunt suprapopulate şi sunt şi vechi, din 1954. Două sunt modernizate, iar în cazul celorlalte două vom începe demersurile în acest an pentru a le moderniza, cu fonduri europene“, a adăugat rectorul. În momentul de faţă, în cele patru cămine deschise USAMV are o capacitate de 1.600 de locuri, beneficiind, în urma unui protocol cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, de 50 de locuri în Campusul „Tudor Vladimirescu“ şi 20 la Liceul Agricol.