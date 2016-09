E cel mai bun meci al meu împotriva Serenei, a declarat Halep după eliminarea de la US Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat că miercuri, în sferturile turneului US Open, a făcut cel mai bun meci al său împotriva Serenei Williams, chiar dacă a pierdut în trei seturi.

''Cred că acesta este cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată împotriva ei. Am simțit că sunt foarte aproape și am avut șanse să câștig. Cred că jocul meu a fost destul de bun. E un lucru bun și îl privesc cu încredere'', a declarat Simona Halep, învinsă cu 6-2, 4-6, 6-3 de liderul clasamentului mondial, după două ore și 14 minute.

''Cred că a fost un meci bun. Am jucat bine. Aș fi putut juca mai bine momentele în care am avut oportunități. Dar cred că nivelul a fost destul de înalt. Sunt mulțumită de felul în care am luptat până la sfârșit. E un lucru normal pentru mine, e un lucru bun. Ea (Serena) a jucat foarte bine. E cea mai bună jucătoare, iar serviciul său a fost incredibil. A fost dificil. Sunt un pic tristă, dar trebuie să iau lucrurile pozitive, pentru că am viitorul în față'', a mai spus Halep, potrivit Agerpres.

Românca, aflată pe locul 5 în lume, a menționat că se simte mai bine comparativ cu anul trecut, când a pierdut în semifinale în fața italiencei Flavia Pennetta, după un joc slab: ''Mă simt cu siguranță mai bine pentru că am jucat mult mai bine față de anul trecut. Semifinalele sunt mai bune decât sferturile, dar sunt lucruri diferite. Anul trecut nu am jucat (bine) în semifinală, iar anul acesta am pierdut în sferturi dar am dat tot ce am putut''.