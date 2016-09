Eclipsa de Luna, in aceasta seara - La ce ora trebuie sa te uiti pe cer

Aceasta nu va fi o eclipsa de Luna obisnuita, adica satelitul natural al Pamantului nu va deveni rosiatic, a explicat Adrian Sonka, coordonatorul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu din Bucuresti, pentru Ziare.com

"Nu va fi o eclipsa de Luna obisnuita, cand Luna intra in umbra Pamantului, ci va fi in penumbra, adica va fi acoperita de o parte care nu este asa intunecata, drept pentru care nu va fi ca in mod normal, adica Luna nu o sa devina rosie, sa dispara, sa devina caramizie, ci in fotografii o sa para putin mai intunecata decat de obicei", a declarat Sonka.

Eclipsa o sa inceapa la orele 19:54, maximul va fi la 21:54 si sfarsitul va fi la 23:53, dupa cum a spus specialistul.

Eclipsa poate fi vazuta cu ochiul liber, dar trebuie sa stii exact unde si cand trebuie sa te uiti. Adrian Sonka ne-a mai spus ca eclipsa va incepe cand inca va fi lumina afara, cand Soarele abia va apune si Luna o sa rasara.

"La Luna plina, de obicei, Luna rasare in partea opusa Soarelui, practic cand apune Soarele rasare Luna. Maximul eclipsei va fi la 21:54 cand va fi noapte, dar Luna nu va fi foarte sus pe cer. Cei care vor cauta Luna in noaptea aceasta nu se vor putea uita in sus si sa vada Luna, ci se va afla inspre Rasarit, destul de apropiata de orizont. Cand va fi maximul s-ar putea sa se vada partea din stanga sus, jumatatea din stanga sus putin mai intunecata decat restul din dreapta jos", a punctat Adrian Sonka.

Acesta a adaugat ca eclipsa nu se va putea observa de la Casa Filipescu-Cesianu (unde se fac observatii astronomice, pentru ca sediul Observatorului este in renovari), pentru ca este prea jos si nu se vede de cladiri.

"Dar in zonele deschise se vede. De oriunde poti vedea Rasaritul foarte bine se poate vedea si Luna. Te uiti inspre est si cauti Luna", ne-a mai spus Sonka.