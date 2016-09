Elevii si studentii nu vor mai avea nevoie de adeverinte pentru a dovedi ca sunt asigurati

Elevii si studentii nu vor mai avea nevoie de adeverinte pentru a-si valida sau actualiza calitatea de asigurat, dupa ce Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS) si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) au semnat un protocol pentru simplificarea acestor proceduri, inclusiv pentru doctoranzi.

Conform legislatiei in vigoare, elevii si studentii (inclusiv doctoranzii) cu varsta intre 18 si 26 de ani sunt asigurati fara plata contributiei de asigurari de sanatate daca nu realizeaza venituri din munca.

Pana in acest moment, pentru a-si actualiza calitatea de asigurat, persoanele in cauza erau obligate, la inceputul fiecarui an de invatamant, sa depuna la sediul Casei de Asigurari de Sanatate in a carei evidenta se afla, o adeverinta eliberata de institutia in care studiaza.

