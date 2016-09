Epidemie de rujeola in Romania din cauza nevaccinarii. 3 copii au murit

In Romania se inregistreaza o epidemie de rujeola, anunta Ministerul Sanatatii. În primele opt luni ale acestui an, România a înregistrat 675 de cazuri confirmate de rujeolă în 23 de județe, iar 3 copii au murit. Un al patrulea deces suspect de rujeolă a fost înregistrat zilele trecute, dar așteaptă confirmarea finală. Comparativ cu anul 2015, creșterea este uriasa: anul trecut au existat doar 7 cazuri confirmate de rujeolă și niciun deces, potrivit Ministerului Sanatatii.

Reamintim ca numărul părinţilor care refuză să-şi vaccineze copilul creşte în România de la an la an, in urma unor campanii masive duse de organizatii ortodoxe sau de personalitati media precum Olivia Steer.

Pe de alta parte, in ultimii ani au existat sincope serioase in aprovizionarea cu vaccinuri, inclusiv cu vaccinul impotriva rujeolei. Problemele persista in anumite locuri chiar si in aceste zile.Ministerul Sănătății "condamnă în cei mai duri termeni" campaniile iresponsabile împotriva vaccinării copiilor, se arata intr-un comunicat de presa. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmulțirea cazurilor de rujeolă de peste 100 de ori într-un singur an.

Cele trei cazuri de deces au survenit la copii sub vârsta de 1 an, adică sub vârsta la care se efectuează vaccinarea împotriva rujeolei (vaccinul ROR). Acești copii au murit inutil și fără sens. Într-o comunitate cu acoperire optimă a vaccinării, toți copii sub 1 an sunt protejați de așa numitul efect de protecție de turmă.

Mai simplu, cei trei copii decedați ar fi putut fi protejați prin neapariția rujeolei la copiii mai mari, trecuți de vârsta de vaccinare.

Apelul Ministerului Sănătății către părinți este de a respecta calendarul de vaccinare ROR pentru sănătatea copiilor. În zonele afectate, Institutul Național de Sănătate Publică recomandă vaccinarea copiilor la vârsta de 7 luni cu refacerea vaccinului la vârsta normală de 1 an.

Textul integral, pe hotnews.ro