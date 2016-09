Epistola Regelui către supuşii săi

Managerul tehnic al echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a transmis o scrisoare deschisă către "lumea fotbalului românesc", în care arată critică faptul că jucătorii formaţi la academia sa nu au fost convocaţi la loturile naţionale, deşi au jucat la echipele lor de club. El se consideră atacat şi subliniază că fiul său, Ianis, merita să primească o promovare la un lot naţional superior categoriei sale de vârstă. Prezentăm integral scrisoarea deschisă a lui Gheorghe Hagi:

"Am slujit peste 20 de ani fotbalul românesc ca jucător activ, iar după ce am abandonat activitatea fotbalistică investesc într-un proiect frumos pentru tineri, lucru pe care îl fac de mai bine de şapte ani. Avem cea mai nouă bază sportivă privată de după Revoluţie, avem 300 de copii, suntem campionii României U19 în ultimii cinci ani, reprezentăm România în Youth League, iar în urmă cu trei ani am devenit campioni la toate categoriile (juniori A, B şi C) - lucru unic în fotbalul românesc. Doresc să prezint doar câteva argumente solide legate de selecţia de la loturile naţionale, lucruri care dovedesc faptul că eu sunt cel atacat, nicidecum că eu sunt cel care atac, aşa cum s-a tot prezentat în presă în ultima perioadă:

1. Mitriţă a dispărut de la lotul U21 după ce era cel mai bun jucător „unu contra unu” din Liga I (conform statisticilor InStat) chiar dacă juca în Italia la o echipă care a reuşit promovarea în Serie A.

2. Bălaşa, liderul generaţiei ‘95, n-a mai fost convocat nici el după ce a jucat meci de meci pentru echipa de club cu care a promovat în Serie A.

3. Manea, cel mai tânăr debutant din istoria naţionalei de seniori a României şi căpitanul generaţiei ’97, a dispărut şi el din anturajul lotului U21.

4. Tănase, cel mai decisiv jucător U21 din sezonul precedent al Ligii I (goluri şi assist-uri), a ajuns să fie rezervă sau neconvocat la lotul de tineret, în condiţiile în care alţi jucători nu evoluau constant la echipele de club şi erau titulari sau “căpitani” la tineret.

5. Un alt argument solid este ceea ce se petrece cu Ianis Hagi. Este de patru ani căpitanul echipei naţionale de juniori (generaţia 98), în sezonul trecut a evoluat în 31 de meciuri pentru FC Viitorul (echipa cu cel mai bun atac din Liga I) fiind şi căpitanul echipei, a fost declarat cel mai bun tânăr jucător din Liga I pe baza voturilor antrenorilor şi căpitanilor de echipă din Liga I şi a fost transferat într-unul din cele mai puternice campionate ale Europei la o echipă din primele cinci din Serie A. Toate aceste performanţe nu au fost suficiente pentru ca Ianis să primească vreo promovare la un lot naţional superior ca vârstă, nici măcar să fie chemat la vreun antrenament. Rog mass-media şi ziarele de sport să scoată din arhive şi să ne spună dacă a mai existat vreun jucător U21 talentat şi valoros cu astfel de performanţe, care să nu fi obţinut nici măcar o promovare. Prin doar câteva argumente sper că am demonstrat că eu sunt cel atacat constant prin diferite forme. Eu m-am născut să câştig şi să fac diferenţa, nu să atac", se arată în scrisoarea deschisă a fostului internaţional. Mitriţă joacă în prezent la Pescara (Serie A), Bălaşa la Trapani (Serie B), Tănase la Steaua, Manea la Mouscron (Belgia) şi Ianis Hagi la Fiorentina (Serie A).

Nici Iordănescu n-a scăpat

Antrenorul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, l-a criticat pe fostul selecţioner Anghel Iordănescu pentru faptul că nu l-a convocat pe atacantul Florin Tănase în lotul pentru Campionatul European din Franţa, acuzând totodată FRF că nu cheamă jucători de la academia sa la loturi pentru a nu le face cotă. “Vine copilul şi mă întreabă ce să mai facă să ajungă să care şi el mingile la Europene. De ce nu? Pentru că e de la Hagi, să nu vândă Hagi. Iar îi facem cotă? Că aşa se face. Sunt multe interese contra mea, contra lui Hagi. Eu am jucat cinci meciuri în Divizia A şi m-a luat Lucescu. Am cărat mingile şase luni, dar voia să mă cunoască. După cinci meciuri m-am dus la naţională, dar dacă dădeam de ăştia, era vai de capul meu! Nea Puiule, Tase merita convocat, tată! Am fost singura echipă care nu am luat un tânăr jucător la europene. De ce? Pentru că cel mai bun era de la Hagi", a declarat fostul căpitan al echipei naţionale, după meciul cu Dinamo. Hagi a mai spus că Aurel Ţicleanu, fost manager al departamentului de scouting al FRF, a propus federaţiei să facă o academie alternativă: "Cineva din federaţie, fost coleg cu mine, a zis «alternativă la academia lui Hagi». S-a pronunţat acum doi ani, e fost coleg de-al meu. Care acum nu mai e, a plecat afară. E de la Craiova. Ţicleanu a zis-o. Ce înseamnă o alternativă? şi atunci au început lucrurile, numărătoarea tăierea de la loturi. Când am avut mulţi jucători la loturi, au bătut cu 6-0 Danemarca. Eu nu atac pe nimeni, eu sunt atacat. De ce? Că am servit fotbalul românesc 20 de ani, la nivelul cel mai mare? Că am venit acasă şi am investit în tineri?", a afirmat Hagi.