Est contra Vest

UEFA îşi alege, astăzi, noul preşedinte. Pentru a-i succede lui Michel Platini se luptă preşedintele Federaţiei Slovene de Fotbal, Aleksander Ceferin, şi cel al forului olandez Michael Van Praag. Specialiştii din fotbal consideră că slovenul este favorit, mai multe federaţii, între care şi FRF, manifestându-şi sprijinul pentru acesta. Van Praag, în vârstă de 68 de ani, are susţinerea federaţiei belgiene, dar şi a celei engleze. El este preşedinte al forului olandez din 2008 şi vrea ca UEFA să fie o instituţie mult mai transparentă, dar şi egalitate între naţiunile fotbalistice. Ceferin are 48 de ani, este de profesie avocat şi conduce federaţia slovenă din 2011. El are sprijinul federaţiilor din Franţa, Portugalia, Rusia, Germania şi România. El este împotriva organizării Cupei Mondiale cu 40 de echipe şi vrea ca Euro 2024 să fie organizat de o singură ţară. La Congresul UEFA va participa şi fostul preşedinte Michel Platini, care a primit acceptul FIFA în acest sens. Platini, care a fost ales prima dată preşedinte al UEFA la 26 ianuarie 2007, va avea posibilitatea să se adreseze reprezentanţilor celor 55 de asociaţii membre ale forului.

Ceferin s-a declarat împotriva unei Super Ligi în Europa şi a afirmat că nu trebuie lăsată să se adâncească prăpastia dintre cluburile bogate şi celelalte. Ceferin a spus că, în calitate de preşedinte al Federaţiei slovene de fotbal, ştie care este situaţia cluburilor mai puţin potente financiar, susţinând că acestea au fost trecute cu vedere în negocierile recente cu privire la schimbările UEFA. UEFA a anunţat schimbări în ceea ce priveşte Liga Campionilor, fiind oferite mai multe locuri pentru cluburile din Anglia, Franţa, Spania, Germania, Italia, în detrimentul altor ţări. Acest lucru a crescut suspiciunile că s-ar dori înfiinţarea unei Super Ligi în Europa, cu formaţii din campionatele puternice. ''Mai întâi de toate voi face tot ce este posibil ca această Super Ligă să nu se înfiinţeze. Nu ştiu dacă cluburile doresc aşa ceva, dar ele sunt împinse către asta. Toate schimbările care se fac sunt în defavoarea cluburilor mici sau mijlocii. Cluburile nu ştiu nimic din ce se întâmplă iar acest lucru trebuie să se schimbe'', a declarat Ceferin.

În ultimul moment, Van Praag a promis şi el că va renegocia reforma Ligii Campionilor prevăzută pentru 2018, în cazul în care va fi ales. ''Voi redeschide negocierile cu campionatele şi cu federaţiile. Eu nu sunt satisfăcut de modul în care această reformă a fost stabilită. Nu au fost incluse în discuţii toate părţile interesate şi asta nu a fost democratic''.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că îl va susţine pe slovenul Aleksander Ceferin la alegerile pentru preşedinţia UEFA, care vor avea loc la Atena, în cadrul congresului forului continental. FRF va fi reprezentată la Atena de preşedintele Răzvan Burleanu şi de secretarul general Radu Vişan.