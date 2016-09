EXCLUSIV! Nou șef la Poliția de Frontieră Iași. Are o avere frumușică, dar și datorii

Noul şef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi este Gheorghe Pandelea. Acesta a câştigat concursul pentru postul de inspector şef al instituţiei în urma unui examen care a avut loc la Bucureşti, ieri, 14 septembrie.

La concurs s-au înscris iniţial mai mulţi candidaţi, printre care şi actualul comisar şef adjunct al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi, Mihai Pintilei, însă la examenul de ieri s-au prezentat numai trei candidaţi, toţi din interiorul sistemului: Gheorghe Pandelea, Valeriu Bodoga şi Victor Dumitru Mariniuc. Ultmii doi sunt şefi de structuri în cadrul instituţiei ieşene.

Noul şef al Poliţiei de Frontieră Iaşi are o avere frumuşică. Gheorghe Pandelea fusese în luna aprilie pentru o perioadă de şase luni la conducerea instituţiei, în urma pensionării lui Ştefan Alexa. Potrivit declaraţiei sale de avere el are un apartament în municipiul Iaşi cu o suprafaţă de 100 de metri, şi o casă de locuit de 113 metri pătraţi, în judeţul Suceava. Acesta mai are un teren intravilan în Valea Ursului, Miroslava, de 500 metri pătraţi, iar casa din Suceava a fost construită pe un teren de 1.330 metri pătraţi.

Actualul şef al Poliţiei are un autoturism Logan, dar şi multe conturi: un fond de cotizare de 9.550 lei la Asociaţia de Ajutor Reciproc Frontiera, 25.600 lei la Banca Transilvania în contul de salariu, 17.600 lei într-un card Forte la Banca Transilvania, 18.000 lei la Banca BRD pe un card Visa şi o asigurare de viaţă la Allianz Ţiriac, în valoare de 21.713 lei.

În privinţa datoriilor, Pandelea are trei împrumuturi la Banca Românească, de 20.550 euro, un altul de 40.000 lei şi încă unul de 33.000 lei. El a ridicat anul trecut din caseria unităţii 66.051 lei, iar soţia sa, care lucrează tot la Poliţia de Frontieră, 22.814 lei.