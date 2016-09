EXCLUSIV: Pacientă internată de 30 de ani în cel mai trist şi dezolant loc din judeţul Iași

Este, cu siguranţă, cel mai trist loc din judeţ. Peste 200 de ieşeni internaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău trăiesc într-o altă lume. Una în care o atingere sau o privire poate fi motiv de ceartă, bătaie şi nefericire. Una în care uşile, ferestrele sau becurile din încăpere sunt duşmani nevăzuţi cu care bolnavii se luptă în fiecare săptămână. „Noi aici schimbăm frecvent uşi şi geamuri din cauză că, dacă beneficiarilor li se pare ceva, rup, strică sau sparg ce nu le convine. Avem gratii la ferestre pentru că, atunci când se agită, se duc la geam, şi în acea stare s-ar putea şi arunca în gol, întrucât ei nu relizează ce fac, iar infirmierii nu pot fi lângă toţi bolnavii simultan“, spune Constantin Tănase, directorul centrului. La Hârlău, sunt internaţi 240 de ieşeni cu handicap psihic, cei mai mulţi fiind diagnosticaţi cu forme grave. Unii dintre ei sunt internaţi în centru de zeci de ani. Dana este veterana: are 30 de ani de când stă aici, şi nu a primit nici o vizită de la familie în tot acest timp. În general, familiile nu se mai interesează de ei, sau se rezumă la un telefon, o dată la câţiva ani. Pentru că nu sunt doriţi şi acceptaţi de familie, mulţi bolnavi mor singuri, îngropaţi de administraţie, fără să-i plângă absolut nimeni.

Dana, o ieşeancă născută şi crescută în Iaşi până la vârsta de 21 de ani, a împlinit pe 12 august exact 30 de ani de când a fost internată în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău. În august 1986, atunci când a ajuns pentru prima dată în centru, a crezut că a nimerit în Iad. Dana este în prezent singura pacientă de la Hârlău care nu are un handicap psihic, ci unul fizic. Ieşeanca a fost diagnosticată în copilărie cu tetrapareză spastică, o boală neurologică gravă, care a imobilizat-o. „Nu vă imaginaţi cât de greu mi-a fost la început. Parcă nici nu-mi vine să cred că am supravieţuit 30 de ani aici. A fost groznic la început... Şi încă este, dar acum m-am obişnuit. Atunci am zis că sunt în Iad. Eu nu mă vedeam în această lume, şi nu credeam că o să rezist aici. Cu timpul însă m-am obişnuit”, a povestit Dana.