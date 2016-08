EXCLUSIV: Un mare concert stabilit pentru Iași, anulat. S-a fugit cu banii încasați

La începutul lunii august, Cătălin George Chirica, cu buletin de Timişoara, liderul trupei de organizatori de spectacole din care mai fac parte Dragoş Asaftei şi Bogdan Costin Boz, din Iaşi, şi care ar fi trebuit să fie PR-ul grupului, reprezentând o companie intitulată Concept Event, au luat legătura cu mai multe localuri din Iaşi pentru a-şi promova un eveniment ce trebuia să aibă loc pe 26 august la Sunrise Pool, unde trebuia să cânte cunoscutul artist J Balvin. Ei au încheiat două parteneriate, cu Corner Bar şi cu Tasha Spa, pentru a putea recomanda localurile respective ca fiind locuri de unde ieşenii interesaţi de concert îşi puteau achiziţiona oricând bilete.

Cu o săptămână înainte ca evenimentul să aibă loc, după ce localul fusese deja rezervat şi se vânduseră peste 300 de bilete, aproape 200 doar la Corner Bar, unul dintre organizatori, Bogdan Costin Boz, a început să le spună celor care se interesau de eveniment că George Cătălin Chirica, colegul său, a dispărut cu banii şi că evenimentul nu se mai poate organiza. „Dat fiind faptul că domnul Cătălin George Chirica a plecat cu toţi banii încasaţi din bilete şi nimeni nu mai poate da de el, s-a întocmit plângere penală împotriva lui, însă evenimentele au trebuit anulate din imposibilitatea de a susţine costurile de organizare. Începând de luni (n.red. 22 august) nimeni nu mai poate da de el“, a spus Boz într-un mesaj transmis unuia dintre ieşenii revoltaţi.

Au şters toate urmele

La ora redactării acestui material, paginile de Facebook ale celor trei organizatori, pagina Concept Event, cea personală, cea de pe pagina de socializare, dar şi anunţurile cu privire la organizarea evenimentului nu mai există, fiind şterse. Însă înşelăciunea conturată pare a nu se limita doar la acest eveniment. Nu există încă o estimare exactă cu privire la suma de bani cu care ar fi plecat Cătălin Chirica, dar mai există alte trei evenimente ce trebuiau să aibă loc în această perioadă şi la care s-au comercializat bilete. Dacă la concertul J Balvin s-au vândut bilete în valoare de 40-50 de lei, cu o sumă similară ieşenii puteau participa la Glow&Color Night, un eveniment care ar trebui să aibă loc pe 3 septembrie pentru care s-au vândut bilete la Abstract Caffe şi Tasha Spa.

Costul biletului - 50 de lei, în ziua evenimentului urma să fie 80. Şi aici erau invitaţi artişti recunoscuţi, capul de afiş fiind Dj Antoine. Mai mult, în paralel, la Mamaia, era o petrecere pe un yacht cu intrarea de minimum 300 de lei de persoană care a fost anulată, fiind organizată tot de către cei trei şi de Concept Event, în timp ce la Iaşi, tot pe 3 septembrie, trebuia să vină rapperul Nicky Jam, însă la acesta biletele nu au mai fost scoase la vânzare.

Localul plăteşte din buzunar

Primii care s-au sesizat cu privire la dispariţia organizatorilor au fost cei de la Corner Bar, care au luat decizia de a da banii înapoi, din buzunarul lor, celor care au cumpărat biletele de la punctul de vânzare din incinta clubului lor. „Surpriza din partea organizatorilor evenimentului de vineri, în care ar fi concertat interpretul J Balvin la un complex din Iaşi, a creat neplăceri tuturor celor care au fost implicaţi în promovarea şi susţinerea evenimentului, dar şi celor care au achiziţionat bilete în avans. Corner Bar a facilitat accesul organizatorilor pentru comercializarea biletelor. Corner Bar nu-şi asuma anularea evenimentului, organizatorii fiind direct responsabili. Pentru a-şi putea recupera banii pe bilete, Corner Bar pune la dispoziţie suma necesară“, au precizat, într-un comunicat oficial, cei de la Corner Bar. În localul lor s-au vândut aproximativ 190 de bilete, cu valori de 40-50 de lei. Ei au predat aproape 4.500 de lei, din vânzări, organizatorilor şi un rest de aproape 4.000 de lei, pe care nu l-au mai predat, a fost retunat deja clienţilor.

Reprezentanţii clubului au spus că astăzi, luni, la prima oră, se vor prezenta la Poliţie pentru a aduce procesele verbale de predare a banilor către organizatori, înregistrările video cu cei trei, venind în diferite ocazii şi ridicând sume de bani de la club, şi vor depune plângere penală pentru a recupera integral sumele de bani susţinute din fonduri proprii cu care au fost rambursaţi ieşenii.

Nimeni nu a mai lucrat cu ei

„Am fost contactată de Bogdan Boz din Iaşi care mi-a spus că este PR la evenimentul la care va cânta J Balvin şi că ar vrea să pună la noi în locaţie bilete în vânzare. I-am cerut detalii, mi-a spus că evenimentul urma să fie la Sunrise şi că are interpretul, biletele şi tot ce mai era nevoie. Ei au început să vină în fiecare zi să îşi ridice banii. Pe 19 august i-am transmis lui Bogdan Boz că sunt plecată şi că ne auzim să ridice o parte din banii strânşi luni. De atunci nu am mai primit niciun semn. Şefii mei au vorbit cu patronul de la Sunrise şi şi-au arătat suspeciunea faţă de eveniment prin faptul că organizatorii nu mai răspund la telefon, aşa că erau semne de întrebare. Eu ţineam permanent legătura cu Bogdan Boz, l-am somat să aducă banii ca să le dăm oamenilor înapoi şi am început să chemăm oamenii şi să le dăm banii pe bilete“, a declarat Irina Enea, PR al Corner Bar.

În unul dintre ultimele mesaje transmise de către Bogdan Costin Boz înainte să-şi închidă telefonul şi contul de Facebook, acesta spunea că vina nu este a celor două localuri care au vândut bilete, ci a colegului său, pe care nu îl găseşte. „Nici Tasha Spa, nici Corner Bar nu au fost organizatori. Răspunderea o are Cătălin. El a vorbit, el are toate numerele lăsate, el e cel care a purtat negocieri, el a dat biletele. Fiscalizarea lor trebuia să fie a lui, ceilalţi erau pur şi simplu distribuitori. Crede-mă că şi eu sunt depăşit. La Poliţie când am explicat situaţia mi-au spus că dacă evenimentul nu se ţine abia după aceea este pasibil de urmărire. Nu fug, nu mă ascund, pentru că nu am făcut nimic mai mult decât de a fi PR. Şi pe lângă asta am şi eu o gaură de câteva mii...“, a fost ultimul mesaj transmis de Bogdan Costin Boz.

Alte semne de întrebare

Există şi semne de întrebare cu privire la venirea propriu-zisă a artiştilor anunţaţi la spectacole. Singurii care au văzut vreun ban de la organizatori sunt DJ-ii de la Fratelli, care trebuiau să cânte în deschiderea evenimentului. Aceştia au precizat pentru „Ziarul de Iaşi“ că nu cred că s-a vorbit vreodată cu J Balvin şi că nu au mai lucrat niciodată până acum cu firma Concept Event sau cu vreunul dintre cei trei băieţi. „Doar eu am primit puţini bani şi atât, nu s-a mai ţinut nimic. Nu am fost anunţaţi, am stat şi am sunat şi nu ne-a răspuns nimeni. A fost o vineri pierdută pentru toţi, firma de sonorizare, DJ, sala de la Sunrise, totul a fost încurcat. Nu am mai lucrat niciodată cu ei, i-am văzut prima oară, de asta am şi cerut avans, pentru că de la început nu am avut încredere în ei“, a spus unul dintre aceştia. Reprezentanţii Sunrise Pool Ciric nu au putut fi contactaţi pentru a comenta situaţia.