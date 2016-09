Explozie puternică în inima Manhattanul

Cel puţin 29 de persoane au fost rănite, după ce o explozie a zguduit în timpul nopţii zona rezidenţială newyorkeză Chelsea din Manhattan. În apropierea locului exploziei s-a descoperit un al doilea posibil dispozitiv exploziv nedetonat, dar primarul a explicat că nu există dovezi cu privire la un act terorist, scrie Reuters. O sursă din rândul anchetatorilor a precizat că explozia s-a produs într-un container de gunoi, dar cauza nu a fost încă determinată. De asemenea, autorităţile iau în considerare că explozia ar fi putut să fie accidentală, fiind produsă de nişte materiale explozive folosite în construcţii şi abandonate în container. Jurnaliştii CNN au relatat că ar fi vorba de un dispozitiv exploziv improvizat. Între timp, poliţiştii newyorkezi au precizat că explozia puternică a avut loc pe stradă, nu în interiorul unei clădiri rezidenţiale.

De asemenea, la investigaţia iniţială participă şi agenţii Unităţii Comune pentru Terorism, sugerând faptul că autorităţile americane nu au exclus pista unui atentat terorist. Martorii susţin că cel puţin trei persoane au fost transportate la spital, însă victimele nu au suferit răni care să le pună viaţa în pericol. Mai mult. un autovehicul a fost văzut în zonă, în mers, fără geamuri, după ce acestea au fost distruse de suflul exploziei puternice. Explozia a avut loc în jurul orei locale 20.30 (3.30 ora României) între 6th Avenue şi 7th Avenue, pe una dintre arterele principale ale popularului cartier Chelsea din zona centrală a Manhattanului. Se pare că deflagraţia s-a produs în apropiere de una dintre clădirile Asociaţiei Orbilor, unde persoanele nevăzătoare sunt îngrijite şi instruite. ”A fost extrem de zgomotoasă, mi-a rănit timpanele. Băiatul meu era pe scaunul din spate al maşinii, iar explozia a distrus geamul din spate”, a declarat Tsis Tsi Mallett.

O altă martoră susţine că stătea în camera ei atunci când a auzit o explozie puternică şi totul s-a zguduit ”Tablourile de pe perete au căzut pe podea, perdeaua a zburat din loc, de parcă o rafală de vânt tocmai a intrat în cameră. Apoi am simţit miros de fum. Am coborît pentru a vedea ce se întâmplă, însă pompierii ne-au spus să ne retragem”, a explicat Neha Jain. Primarul Bill de Blasio a precizat că doveziile iniţiale indică că ar fi vorba de o explozie intenţionată, însă nu există informaţii cu privire la un act terorist. Acesta a dat asigurări că nu este vorba pe moment de o ameninţare credibilă la adresa securităţii locuitorilor metropolei. Anchetatorii americani au anunţat ieri dimineaţă că al doilea dispozitiv exploziv improvizat, care a fost descoperit în apropierea deflagraţiei din cartierul rezidenţial Chelsea din Manhattan, este realizat dintr-o oală sub presiune ataşată de un telefon mobil cu fire colorate. Aceste informaţii demostrează faptul că explozia a fost un act intenţionat şi nu s-a produs accidental, aşa cum arăta o teorie iniţială a autorităţilor americane, transmite Reuters.