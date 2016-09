Fanii lui Ponta vor să protesteze la DNA: Fostul premier îi roagă să stea acasă

Fostul premier Victor Ponta spune că dorinţa fanilor săi de a protesta în faţa sediului DNA este "total greşită".

"Desi cred ca pot fi intentii bune, o asemenea initiativa este total gresita - ma opun ferm acestei idei si ii rog pe toti cei care sunt cu adevarat alaturi de mine (ca si toti cei care mai cred intr-o societate democratica) sa NU protesteze in fata DNA, nu ar ajuta la nimic si ar da un semnal total gresit! Eu merg maine si de cate ori va fi cazul in fata judecatorilor. Justitie adevarata poate fi facuta doar in sala Tribunalului (nu pe strada, nu la TV, nu in alte locuri) - cu acuzarea prezentand probele pe care le considera si cu mine demonstrand ca sunt nevinovat! Judecatorii vor decide, iar noi vom respecta aceste decizii!", a scris Ponta pe Facebook.

Reactia premierului vine după ce sustinatorii acestuia au creat o pagina de Facebook destinata mobilizarii cat mai multor persoane pentru un protest in 20 septembrie in fata sediului DNA.

evz.ro