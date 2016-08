Fata morgana ieşeana

Unii se întorc de dorul locurilor de baştină, alţii vin mânaţi de obligaţii birocratice, dar marea majoritate a ieşenilor din străinătate găsesc oraşul mai frumos de la an la an. Nu e foarte clar dacă rămân cu aceeaşi impresie după ce stau la cozile imposibil de ocolit pentru schimbarea unui paşaport sau, uneori, a unei cărţi de identitate. La fel, nu e clar dacă impresia rămâne după ce privirile coboară de la înălţimea clădirilor noi tot mai înalte la coroanele deja veştejite ale pomilor şi apoi la nivelul caldarâmului murdar şi, pe alocuri, spart. Pe de altă parte, una e să vii două săptămâni (cel mult) pe an să stai în Iaşi, alta e să locuieşti aici.

Cei de la primărie se străduiesc să le facă supuşilor - contribuabili sunt degeaba, că nu ştiu pe ce li se duc banii - viaţa un pic mai suportabilă, dar eforturile sunt minime. Câteva bănci noi, câţiva copaci plantaţi - fie ei tei şi aceia numai faţa sediului primăriei sau pe unde s-au mai uscat în centrul prăfuit al oraşului -, câteva plombe şi petice de asfalt pe ici pe colo şi nişte dale care supraînalţă aleile vreunui parc nu înseamnă mare lucru. Putem să facem comparaţie cu alte oraşe de talia Iaşului, dar ce rost ar avea? Oricum suntem în urma lor la capitolul investiţii. Bunăoară, există în Iaşi un proiect major în derulare sau care urmează să se lanseze anul acesta? Probabil că da, dar sigur în sectorul privat. Pe investiţii publice - nu. E an electoral şi tradiţia arată că într-un an electoral se aud vorbe, dar nu se văd şi fapte. (Treceţi peste autobuzele noi; Nichita le promisese încă din 2004.)

De fapt, se prelungesc vechile metehne. De exemplu, mult hulitul sistem de management al traficului, cel pentru care procurorii DNA l-au băgat la zdup pe Nichita pentru aproape un milion de euro şpagă, continuă să-i folosească pe ieşeni drept cobai. Altfel, cum se poate ca, într-o intersecţie, să aibă roşu şi maşinile, şi pietonii? Sigur, pietonii sunt vinovaţi că n-au apăsat butonul, dar degeaba îl apasă după ce semaforul pentru autovehicule s-a făcut roşu: de cele mai multe ori trebuie să aştepte încă o succesiune verde-roşu. Nu e mai simplu să se facă asta în mod automat, cum era înainte de montarea butoanelor?

Şi cei din maşini au motive de nemulţumire. Ultimul mare proiect din bani (şi nervi) publici, pasarela Octav Băncilă, creează ambuteiaje uriaşe în orele de vârf, pe întreaga durată a anului şcolar. Soluţia de avarie este dublarea semafoarelor cumpărate scump de ieşeni cu agenţi de circulaţie. Deunăzi, în zonă s-a mai închis o stradă - e drept, numai pe jumătate: Niciman, o străduţă care face legătura între străzile Păcurari şi Moara de Foc, a căpătat sens unic. A fost simplu să se monteze câteva plăci de tablă, şi acelea aiurea, ca să se „rezolve” o pseudo-problemă. Se putea foarte simplu să fie mutate sau montate câteva semafoare la trecerea de pietoni din faţa supermarketului din zonă şi se rezolvau, la propriu!, mai multe probleme deodată: ieşirea din parcarea complexului şi accesul în cele două benzinării de la extremităţile străzii Niciman, de exemplu. Aşa, efectele găselniţei se vor adăuga la traficul infernal de pe principala arteră de intrare în oraş, pentru că, pe o distanţă de peste un kilometru, nu mai există legătură între două străzi paralele, situate la doar 50 de metri în medie una de alta. Dacă şi reconfigurarea priorităţilor în intersecţia Podu-Roş urmează să se facă după aceleaşi criterii obscure, atunci poate ar fi mai bine să se treacă direct la discutarea propunerii de interzicere a accesului auto în centrul oraşului. Măcar să ştim o treabă.

Tot la capitolul proastei administrări a drumurilor publice regăsim lipsa acută a locurilor de parcare, în continuare ignorată complet. Şi maşinile parcate aiurea din acest motiv sunt ignorate complet, iar explicaţia pentru faptul că sunt tolerate e aceeaşi: este an electoral. Pesediştii şi aliaţii lor nu vor să rişte să se trezească asediaţi în primărie de şoferi furioşi, cel puţin nu înainte de alegeri. Prin urmare, anul ăsta mai treacă-meargă, că e oricum ratat din motive electorale. Abia de la anul lucrurile se vor înrăutăţi.