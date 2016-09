Fetiţa cu picioarele strivite, refuzată de alte spitale, a trecut prin prima intervenţie de chirurgie plastică

În cursul amiezii, aceasta încă se afla în sala de operaţie. Concret, echipa de medici din care a făcut parte şi dr. Sidonia Susanu, medic specialist chirurgie plastică şi reconstructivă, a început să îi refacă ţesuturile moi de la picioare, însă una dintre cele mai mari probleme în momentul de faţă este că are dificultăţi respiratorii grave, în urma contuziei pulmonare pe care a suferit-o. „Fetiţa are probleme destul de mari legate de unul dintre plămâni, are o contuzie pulmonară gravă, probabil acolo a fost impactul remorcii şi de aceea are probleme respiratorii mari. Este în continuare sedată”, a precizat dr. Radu Terinte, managerul unităţii medicale.

Fetiţa a ajuns la spital săptămâna trecută, în cursul nopţii de marţi, fiind în stare gravă după ce a fost lovită de remorca unui tractor care s-a desprins din mers şi a strivit-o de un gard în timp ce aceasta se afla împreună cu mama ei şi cu alţi doi fraţi în localitatea Valu lui Traian din Constanţa.

La sfârşitul săptămânii trecute, aceasta a trecut prin trei intervenţii chirurgicale. Prima intervenţie, cea de reimplantare a piciorului stâng, a fost făcută de echipa de medici ieşeni chiar în noaptea când fetiţa a fost transferată, a doua zi s-a operat şi membrul inferior drept, iar în ziua următoare a avut loc şi a treia intervenţie chirurgicală, tot la piciorul drept.