Fiica depune plangere impotriva parintilor din cauza unor poze din copilarie pe care acestia le-au postat pe Facebook

O tanara fata din Austria, acum in varsta de 18 ani, a depus plangere impotriva parintilor sai tocmai pentru ca acestia nu s-au aratat dispusi sa stearga pozele cu ea pe care ei le postasera pe Facebook, relateaza publicatia Die Ganze Woche.

Parintii au inceput sa distribuie aceste poze pe reteaua de socializare inca din anul 2009, insa au postat si poze din anii anteriori. Fata a aflat despre poze abia cand a implinit 14 ani si si-a creat propriul profil pe Facebook. De atunci, ea incearca sa ii convinga pe parinti sa stearga cele in jur de 500 de poze cu ea, insa acestia nu s-au aratat dispusi sa ii indeplineasca dorinta.

Tatal fetei a declarat pentru Die Ganze Woche ca el vede publicarea acestor poze ca pe un drept al sau. "In cele din urma ea este fiica mea si pentru mine si sotia mea este vorba despre un album de familie, care este foarte indragit de prietenii nostri de pe Facebook", spune acesta.

Publicarea acestor poze ar putea avea intr-adevar consecinte. De exemplu, atunci cand este vorba despre poze in care fetita este vazuta mergand la toaleta (stand pe "olita"), acest lucru ar putea fi considerat ca lezand dreptul la viata privata, iar parintii ar putea fi nevoiti sa raspunda in fata legii. Facebook insusi pune doar la dispozitie spatiul necesar publicarii acestor poze, insa nu poate fi tras la raspundere decat daca refuza sa stearga postari a caror ilegalitate a fost deja dovedita. Conform legii pentru protectia datelor cu caracter personal, parintii fetei risca acum o amenda intre 3.000 si 10.000 de euro. Procesul urmeaza sa inceapa in noiembrie.

Cazuri si plangeri ca aceasta ar putea deveni din ce in ce mai dese, deoarece generatiile ale caror poze din copilarie apar pe Facebook abia cresc. Cadrul legal din Franta cu privire la aceasta problema este deja mai bine pus la punct. Parintii care posteaza poze cu propriii copii pe retele sociale fara acordul acestora risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la un an sau plata unor despagubiri in valoare de 45.000 de euro.

Hotnews