File de poveste din calendar

* Foaia lunii august din calendar mai are două zile; joi va fi ruptă şi pusă pe fundul găleţii de gunoi, transformată în cornet pentru seminţe sau utilizată după cheful şi imaginaţia proprietarului, fiindcă joi trecem la o nouă filă de calendar şi de viaţă: a lunii septembrie. De obicei, pe prima filă de toamnă din calendar se află şi o poză sugestivă: ciorchini de struguri, mere şi pere în panere (plus gutui amărui, cu puf galben, ca de pui), agricultori adunând recolta bogată, frunzuliţe ruginii, păsărele migratoare pregătite de plecare spre locuri cu mai mult soare etc. - de la calendar la calendar. Pozele astea toate au legătură cu realitatea ca baba cu mitraliera ori politicienii cu altruismul; iată de ce venim acum cu propuneri de poze de calendar (de diverse calendare tematice, cum se găsesc prin magazine) care să surprindă frânturi de septembrie cât mai sugestive şi mai realiste:

* Calendarul "Natura patriei". Poză cu un munte semeţ, având vârful învăluit în nori de fum de la grătare / o poieniţă scăldată în razele soarelui blând de toamnă, pe care se văd, ca nişte flori multicolore, gunoaiele lăsate de turişti peste vară.

* Calendarul "Oameni şi faptele lor". Poză cu agricultori pe câmp, furând pepenii vecinilor / lucrători ai pământului la coadă la căzănelul de rachiu / săteni pitoreşti într-un cadru de baladă (cu porţi din lemn sculptat) fugărindu-se cu pari în mâini.

* Calendarul "Animale drăgălaşe şi pufoase". Poză cu şoareci exagerat de supli într-o cămară românească / şobolani într-un hambar, supăraţi că n-au nimic de ros / omizi pufoase şi dolofane pe crengile unui prun.

* Calendarul "Mărci de automobile de legendă". Poză de grup, cu automobile de aproape toate mărcile existente în România, circulând (stând) bară la bară, pe un drum de întoarcere din concediu.

* Calendarul de bucătărie "Arta culinară". Poză cu o tipsie frumos ornată, pe care se odihnesc, aranjate artistic, nişte felii de parizer, câteva pipote, un borcănel de iaurt, un codru de pâine şi alte bucate pe care şi le mai pot permite acum românii rămaşi fără bani după concediu. În spate, luminând cald, un sfeşnic făcut dintr-o lumânare rămasă de la botez înfiptă în gâtul unui pet gol de bere.

* Calendarul "Nuduri artistice". Poză cu români unşi cu nămol, care se apără de ploaie sub umbrelele de plajă, înfulecă pepeni de-acum chifligiţi şi beau bere la pet în cadrul programului "Litoralul pentru toţi".

* Calendarul cu avioane "Aripi spre cer". Poză cu avioane ale unor companii low cost, asaltate de românii care se întorc la lucru în Italia, Spania etc. Se văd doar mici părţi din aeronave, de sub munţii de geamantane şi genţi din rafie umplute cu caserole de mici, borcane de zacuscă, leuştean uscat şi alte produse care nu se prea găsesc prin alte state europene.

* Calendarul "Picturi celebre". Reproduceri după opere din patrimoniul naţional, gen "1907 - sătean fugind de plata impozitului pe venit agricol / muncă pe ogor / cumnaţii săi, ebrietaţi, care îl urmăresc cu topoarele.

* Calendarul pentru copii "Personaje îndrăgite". Orice poză, oricât de veselă, s-ar pune, nu va avea efect, pe motiv că în septembrie începe şcoala. Ar fi o variantă, totuşi, care să-i bucure pe cei mici: poza unei şcoli cu pereţi coşcoviţi şi acoperişul spart, în faţa căreia dorm meşterii care ar trebui să o renoveze urgent.

* Calendarul foarte la modă "Pokemoni de România". O poză cu un pokemon tip Pikachu dormind în şanţ cu capul pe un pet gol de tulburel / zeci de pokemoni în vie, la cules, purtând botniţe la gură / un borcan mare cu pokemoni puşi la murat, pentru la iarnă...