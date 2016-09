Final cu sacrificiu de regină

Seria surprizelor a continuat la US Open. Liderul mondial, Serena Williams, care părea să nu mai aibă probleme în drumul spre titlu după victoria dificilă în faţa Simonei Halep, a fost învinsă, cu totul neaşteptat, de jucătoarea cehă Karolina Pliskova, scor 2-6, 6-7. Ca desfăşurare, jucătoarea clasartă pe locul 11 mondial, a câştigat fără drept de apel primul set (două game-uri contra serviciului) iar pe al doilea după un tie-break captivant, la care s-a ajuns după ce ambele jucătoare au realizat câte un break. Karolina a condus cu 3-0, apoi americanca a revenit şi a preluat conducerea la 4-3 şi 5-4. Pliskova şi-a valorificat apoi ambele servicii. iar Serena a încheiat meciul cu o dublă greşeală. Karolina Pliskova, numărul 11 mondial, este prima jucătoare cehă care ajunge într-o finală de US Open după Helena Sukova, în 1993.

Serena Williams şi antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, au explicat în final că ea a fost accidentată la genunchiul stâng, pierzându-şi din mobilitate însă se contrazic în privinţa momentului în care a intervenit accidentarea: Serena susţine că a apărut în turul II şi s-a agravat în turul III, în timp ce antrenorul francez spune că sportiva s-a accidentat înaintea partidei cu Pliskova. Serena s-a arătat iritată când a fost întrebată dacă nu a resimţit oboseala după meciul dificil cu Simona Halep: "Oboseala nu este o explicaţie pentru înfrângerea mea. Nu este ca şi cum aş fi jucat cinci ore. Am avut tot timpul de a mă recupera, iar astăzi m-am antrenat timp de trei ore. Nu am fost concentrată şi am făcut greşeli pe care nu le fac în mod normal. Nu am fost sută la sută azi, dar Karolina a jucat bine şi a meritat victoria", a declarat jucătoarea americană, pentru site-ul WTA. Statisticile confirmă cele spuse în privinţa concentrării: dacă în meciul cu Halep, Serena a servit 18 aşi, în faţa Pliskovei a realizat doar cinci, în timp ce sportiva cehă a realizat şapte. Pliskova a avut procentaj superior la primul serviciu (84-66), la al doilea fiind avantajul Serenei (52-38). Americanca a avut mai multe mingi direct câştigătoare (20-19) dar şi mai multe erori neforţate (31-25). Prin înfrângerea suferită, Serena pierde, după trei ani şi opt luni, prima poziţie în topul ATP, în favoarea germanei Angelique Kerber. Ea devine prima jucătoare germană lider WTA după Steffi Graf în 1997.

Nemţoaica de 28 de ani ar fi obţinut această onoare chiar şi în cazul unei înfrângeri în semifinale şi a ştiut asta prea bine. Poate tocmai de aceea, “Angie” a abordat cu multă încredere semifinala cu Caroline Wozniacki, care - în goana ei de a reveni în zona fruntaşă a topului – s-a arătat timorată. Meciul, care s-a jucat în cea mai mare parte de pe fundul terenului de către două jucătoare cu stil defensiv, n-a avut prea multe momente de spectacol şi s-a încheiat sec, 6-4, 6-3 în favoarea jucătoarei germane. “Sâmbătă joc a treia finală de Grand Slam în acest sezon, aşa că nu am niciun motiv să schimb ceva. Am încredere în mine şi în jocul meu", a declarat Kerber, care se află în postura de a deveni singura sportivă care câştigă două turnee de Grand Slam în 2016, după Australian Open.

Semifinalele turneului masculin de la US Open (Djokovic – Monfils şi Kishikori – Wawrinka) s-au disputat azi-noapte

Dublu feminin, semifinale: Caroline Garcia / Kristina Mladenovic (Franţa, nr. 1) –Martina Hingis / Coco Vandeweghe (Elveţia / SUA., nr. 7) 6-3, 6-4; Bethanie Sands / Lucie Safarova (SUA / Cehia, nr. 12) – Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (Rusia, nr. 5) 6-3, 6-4.

Dublu masculin, semifinale: Jamie Murray / Bruno Soares (Marea Britanie / Brazilia, nr. 4) – Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (Franţa, nr. 1) 7-5, 4-6, 6-3; Pablo Carreño / Guillermo Garcia (Spania, nr. 12) – Marc Lopez / Feliciano Lopez (Spania, nr. 8) 6-3, 7-6.

Mai pierde Simona un loc?

Simona Halep va coborî de pe locul V pe locul VI WTA dacă jucătoarea cehă Karolina Pliskova, situată pe poziţia a şasea în clasamentul “live” se va impune în finala US Open. După ce a jucat în semifinale anul trecut, Halep a părăsit turneul de la Flushing Meadows în sferturi, astfel că va pierde puncte în ierarhia WTA.În schimb, Pliskova, care anul trecut a fost eliminată în turul I, a reuşit să se califice în premieră în finala unui Grand Slam.