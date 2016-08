Firmele care au fraudat statul nu vor mai putea participa la licitaţii

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ieri, la Digi 24, că în Guvern se analizează posibilitatea introducerii unei "liste negre" a firmelor care au prejudiciat statul şi care nu ar mai avea dreptul să participe la licitaţii publice, însă a precizat că măsura ar putea fi contestată, deşi legea o permite. "Am avut o discuţie cu preşedintele Agenţiei de Achiziţii Publice. Cred că soluţia la care trebuie să recurgem este să facem aceste <<liste negre>> cu firme care au fraudat statul şi care nu ar mai trebui să fie primite la licitaţii, doar că din punct de vedere juridic este contestabil", a spus ministrul. Ghinea a explicat că ar putea apărea contestaţii din două direcţii: de la Consiliul Concurenţei, care ar putea decide că măsura este neconcurenţială, şi din instanţă. Tocmai de aceea, a prezentat această idee la nivelul Guvernului, unde se fac acum analize. "Este o situaţie atât de gravă încât să recurgem la aceste măsuri care sunt, într-adevăr, extraordinareţ Răspunsul meu este da. (...) Am avut o discuţie la nivel de Guvern şi a urmat să fie analizate soluţiile tehnice şi juridice", a adăugat Ghinea.

Rată de absorbţie de 80%

Ghinea, a mai declarat că de la 1 noiembrie 2015 şi până în august rata de absorbţie a fondurilor europene a crescut cu 20%, precizând că se aşteaptă ca în martie 2017 exerciţiul fianciar pentru perioada 2007-2013 să fie încheiat cu o rată de 80%. ”Au intrat în ţară de când Dacian Cioloş este prim-ministru 3 miliarde de euro. Bani intraţi efectiv în ţară, absorbţie pe exerciţiul 2007-2013. Am ridicat rata de absorbţie cu 20%. 2,9 miliarde era la 31 iulie. 20% absorbţie salt de la 1 noiembrie până la 8 august anul acesta. Adică Ponta l-a lăsat la 58%, noi l-am dus încă 20% în plus”, a spus Ghinea, la Digi24. El a mai spus că estimează ca la finalul acestui ani în România să fie cheltuiţi 3,4 miliarde de euro din fonduri europene.

”Probabil că vor fi 3,4 miliarde (n.r. - euro) estimăm. Dar finalul lui 2016 nu este atât de importat cât e martie 2017. În martie 2017 este data la care ar trebuie să închidem programele operaţionale 2007-2013. Scenariul pe care lucrăm acum e o rată de absorbţie de 80%. Deci să închidem pe 80% rata de absorbţie. Se poate face dacă păstrăm ritmul în care să emitem facturi la Comisia Europeană. Asta e pe închidere”, a mai spus ministrul Fondurilor Europene. Ghinea a explicat că în acest moment ne aflăm între două exerciţii financiare, adică 2007-2013 şi 2014-2020. ”Pentru exerciţiul nou e important şi proiecte lansăm şi de asta vă spun: sunt 13 miliarde lansate per total, dintre care 7 (n.r. - miliarde euro) de când am venit eu. Altele mau fost lansate de doamna Aura Răducu, altele de Marius Nica, fostul ministru. Eu am reuşit sp lansez şapte miliarde din 13”, a mai spus Ghinea.