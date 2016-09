Fiul si nepotul presedintelui ASF, Misu Negritoiu, detin o firma de transporturi rutiere de marfuri

Stefan Codrin Negritoiu si Gherghe Adrian Ionel, fiul si respectiv nepotul sefului ASF, potrivit surselor HotNews.ro, detin in procente egale Etap Transport, o firma de transporturi rutiere de marfuri. Reamintim ca deciziile conducerii ASF pot avea o influenta majora asupra domeniului transporturilor, asa cum s-a intimplat si in aceste zile, cand sub presiunea protestelor transportatorilor ASF a decis schimbarea modului de calcul a tarifelor de referinta pentru politele RCA, masura menita sa scada preturile.

De activitatea firmei se ocupa mai mult Gherghe Adrian Ionel, nepotul presedintelui ASF, in conditiile in care fiul presedintelui ASF, Stefan Codrin Negritoiu, in varsta de 38 de ani, este in America, conform informatiilor HotNews.ro.

Misu Negritoiu a fost validat de Parlament la sefia ASF in luna aprilie 2014.

