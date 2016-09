Florentin Pandele s-a urcat pe catedră, ca să le vorbească elevilor. Cum justifică gestul

O imagine bizara surprinsa la deschiderea anului scolar, in Voluntari, a devenit faimoasa pe net, mai ales dupa ce s-a descoperit ca nu e tocmai singulara.

Fotografia, postata pe Facebook de jurnalistul TVR Radu Tudor, il arata pe Florentin Pandele, primarul orasului din Ilfov, catarat pe catedra la ceremonia de deschidere a anului scolar, dupa ce a dat deoparte fata de masa. Imaginea a devenit rapid virala.

Edilul a dat o explicatie. El a spus ca s-a urcat pe catedra ca sa se faca mai bine auzit si sa atraga atentia asupra problemelor scolii respective. "Eram constient ca oamenii poate zic, domne, omul e nebun. Dar m-am gandit ca daca vad oamenii uite, domne, primarul pe masa, poate ma asculta ce le spun", a declarat el.

In scurt timp, insa, acelasi jurnalist a descoperit ca primarul din Voluntari, care este si sotul primarul Capitalei, a mai fost surprins de-a lungul timpului catarat pe diverse lucruri pentru a tine discursuri - scari sau taburete. Pe pagina de Facebook a lui Florentin Pandele apare inclusiv o poza in care edilul este catarat pe cea mai inalta turla a catdralei din Voluntari, in august 2011.

Stirileprotv.ro