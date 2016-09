Fosta policlinică din Codrescu, pierdută printre buruieni. Planuri acoperite de indiferență

Cu toate că în urmă cu trei ani a fost cedată de Primărie cu titlu gratuit Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. George I. M. Georgescu“ (IBCV), în vederea deschiderii unui ambulatoriu, clădirea din Codrescu nu este dată încă în folosul pacienţilor. Potrivit profesorului Grigore Tinică, managerul IBCV, proiectul ambulatoriului nu a fost abandonat, însă demersurile s-au prelungit.

În timp ce bolnavii cronici stau la cozi la cabinetele medicilor specia­lişti din Ambulatoriul Spitalului „Sfântul Spiridon“, în timp ce medicii de familie din Iaşi caută un sediu pentru un nou centru de permanenţă în oraş, sediul fostei Policlinici cu plată din Copou este abandonat de autorităţi. Clădirea în care începând din 1984 au acordat îngrijiri medicale contra-cost medici specialişti pensionari nu este folosită de mai bine de trei ani.

Pe 1 februarie 2013, Direcţia de Sănătate Publică a decis închiderea policlinicii, în urma unei solicitări venite chiar din partea conducerii cabinetelor care îşi desfă­şurau aici activitatea. După cum reprezentanţii DSP au explicat la vremea respectivă, Policlinica cu plată a fost închisă din cauză că înregistra cheltuieli mai mari decât venituri. Mai exact, şefii de la DSP au decis să închidă policlinica în urma unui audit economico-financiar asupra activităţii din 2011. Aceştia au constatat că veniturile proprii sunt mici şi nu mai acoperă plata salariilor, în structura unităţii figurând la data respectivă 18 cabinete medicale. „În prezent, clădirea nu se mai află în administrarea DSP. În urma solicitării conducerii policlinicii, DSP a decis în 2013 închiderea acesteia. Clădirea aparţinea Primăriei şi a fost cedată cu titlu gratuit IBCV pentru deschiderea unui ambulatoriu“, a explicat Marius Voicescu, purtător de cuvânt al DSP.

Potrivit conducerii IBCV, sediul fostei policlinici cu plată nu a fost abandonat. Clădirea nu ar fi folosită încă întrucât demersurile pe lângă Ministerul Sănătăţii pentru organizarea unui ambulatoriu s-au prelungit. În plus, pe lângă înfiinţarea unui am­bulatoriu, conducerea IBCV intenţio­nează să deschidă în sediul din Codrescu şi un departament de prevenţie şi recuperare cardiovasculară. „Noi am preluat clădirea şi am demarat procedurile pentru proiectul pe care l-am anunţat din 2013. Am început demersurile către Ministerul Sănătăţii în acelaşi an şi încă aşteptăm“, a explicat profesorul Grigore Tinică, managerul IBCV. Conform solicitării transmise de institut Primăriei în 2013, pe lângă dezvoltarea celor două proiecte, unitatea sanitară şi-a asumat răspunderea şi pentru reabilitarea clădirii, care şi acum trei ani se afla într-o stare avan­sată de degradare.

Reprezentanţii Sanitas au apreciat că proiectul IBCV din sediul fostei policlinici cu plată întârzie din cauză că fondurile pentru dezvoltare de la nivelul Ministerului Sănătăţii sunt blocate de mai mult timp. „IBCV aparţine direct de MS. Aşa cum IRO are două proiecte blocate de câteva luni, despre care nu se mai aude nimic la minister, aşa şi institutul inimii aşteaptă pentru acest ambulatoriu decizii care să pună lucrurile pe făgaşul lor firesc“, a precizat Iulian Cozianu, liderul judeţean al sindicatului Sanitas.