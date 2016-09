Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean: Am acceptat sa candidez sustinut de PNL, lista nu este definitiva

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a declarat sambata, pentru Mediafax, ca a acceptat sa candideze la alegerile parlamentare pe listele organizatiei PNL Bistrita Nasaud, precizand ca lista nu este definitiva.

"Da, am acceptat (sa candidez pe listele PNL-n.r.), dar lista nu este inca definitiva", a declarat pentru Mediafax Augustin Zegrean.

In luna iunie, fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a fost luat in calcul pentru a prelua conducerea organizatiei PNL Bistrita Nasaud in cadrul unor discutii informale purtate in interiorul filialei, potrivit senatorului liberal Dorin Dobra.

Surse din PNL au declarat pentru Mediafax ca fostul presedinte al CCR ar putea candida pe lista pe care PNL o va depune pentru Senat.

