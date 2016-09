Fotbal când mai jucăm?

Dincolo de declaraţiile diplomatice legate de FC Steaua Bucureşti, fotbaliştii şi oficialii de la CSM Politehnica Iaşi nu s-a gândit decât la victorie înaintea restanţei de miercuri, din Capitală, lucru exprimat şi oficial, dar, mai ales, discutat intens la nivelul vestiarului. Faptul că steliştii nu contau pe artileria grea Stanciu, Adi Popa, Enache, Achim, Florin Tănase, Golubovic, Pintilii, Toşca şi Hamroun, toţi cu rang de titulari precum şi pe alţi jucători importanţi, ca Tudorie, Ovidiu Popescu, Cojocaru şi L. Filip, era un cadru perfect pentru ca o echipă rutinată, odihnită, care a stat în cantonament aproape o săptămână şi care demonstrase în acest an că ştie să pună mari probleme “roş-albaştrilor” să arate că are “look” de play-off.

Drumul de la gânduri la fapte nu a fost însă făcut! Deşi Steaua a contat pe jucători ca Botă, Onţel, Vîlceanu, Enceanu ori Mihai, deşi antrenorul Laurenţiu Reghecampf a folosit mai multe improvizaţii, deşi gazdele au fost palide rău şi, în plus, au mai şi jucat în inferioritate numerică din minutul 57, CSM s-a exprimat modest şi a obţinut doar o remiză.

Principala cauză a ratării unui succes care ar fi fost important atât în clasament cât şi pentru palmares este legată de modul în care a gestionat partida antrenorul Nicolo Napoli, ale cărui decizii a surprins pe multă lume, pornind de la jucătorii pe care-i pregăteşte sau oameni din club şi terminând cu specialişti neutri.

Italianul a arătat că nu este în cea mai bună zi încă din start, când a luat mai multe decizii greşite. Deşi gazdele îl aveau ca vârf unic pe un debutant, tehnicianul Iaşului a trimis în primul “11” trei stoperi! Apoi, cu toate că Steaua avea doar patru jucători cu profil ofensiv şi aceia departe de o formulă de genul Popa, Stanciu (Achim), Hamroun – Golubovic (Fl. Tănase), în spatele crudului Botă stând neexperimentatul Vîlceanu, Boldrin, care, în ciuda calităţilor pe care le are, nu are profil de număr 10 şi neadaptatul William De Amorim, care, în plus, s-a şi sufocat, Iaşul a început meciul cu cinci fundaşi şi doi închizători! Nu în ultimul rând, deşi bucureştenii au avut un flanc drept vulnerabil, cu o improvizaţie pe postul de fundaş (Aganovic) şi un fotbalist care, de regulă, nu prinde nici banca de rezerve, Vîlceanu, Nicolo Napoli nu a forţat în acea zonă. Mai mult, a improvizat cu Vasile Gheorghe mijlocaş de bandă, postură în care nu a corespuns nici în alte ocazii, păstrându-l pe celălalt flanc pe Böle, stângaci de meserie, şi pe bancă pe cel mai bine plătit jucător din lot, Ciucur, fotbalist cu viteză mare, care poate pune în dificultate, mai ales când are spaţii, şi fundaşi de meserie, darămite jucători neobişnuiţi cu fişa postului.

Hotărârile antrenorului ieşenilor s-au simţit din plin în prima repriză. Ultradefensivă, cu doar doi oameni de profil ofensiv, Gheorghe şi Böle, în spatele lui Cristea, sacrificat iarăşi, cu foarte multe gafe simple, CSM a fost dominată cu autoritate de ciunţita grupare vicecampioană, cifrele fiind elocvente: 64-36% posesie, 4-1 şuturi pe poartă, 3-1 cornere, 7-5 lovituri libere. La fel ca în alte rânduri, lipsa inspiraţiei şefului băncii tehnice a fost compensată de o doză consistentă de noroc. Oaspeţii au intrat la pauză la egalitate deoarece singura încercare cadrată a lor, apărută în minutul 42, moment când a fost expediat primul şut (!!!), s-a concretizat, ca urmare a unei gafe uriaşe a lui Niţă, care şi-a băgat mingea în poartă.

Egalarea şi startul ceva mai bun din actul secund a creat iluzia că Napoli îşi poate repara erorile mari, mai ales că imediat după 1-0 s-a trecut la modulul “4-4-1-1” (Ciucă a devenit fundaş stânga, pe postul lui Ţigănaşu, urcat la mijloc, iar Gheorghe a “alunecat” sub Cristea), ceva mai adecvat în condiţiile de joc amintite. Simple iluzii! Chiar dacă Onţel şi-a demonstrat limitele şi şi-a lăsat echipa în zece oameni din minutul 57, Iaşul nu a ştiut să profite. Deşi a avut om în plus mai bine de jumătate de oră, antrenorul grupării din Copou nu a impulsionat atacul nici prin sfaturi, nici prin schimbările efectuate, care nu au adus nimic nou. Limitatul Piccioni, care trăieşte doar prin unele execuţii, a fost iarăşi de multe ori în contratimp, iar scoaterea lui Cristea, fotbalist experimentat, de execuţie, speculant, care avea dorinţa de a marca în poarta echipei la care s-a consacrat în Europa – inexplicabilă. Consecinţa a fost că moldovenii nu au fost în stare să tragă pe poartă decât un singur şut, “telefonul” lui Ciucur din minutul 86, palida trupă gazdă reuşind să câştige la celelalte capitole şi în actul secund: 60-40% posesie, 4-3 la şuturi pe lângă poartă, 2-0 la cornere şi 15-7 la lovituri libere. Frustarea generată de neputinţa de a specula un culoar extrem de favorabil a generat şi o nervozitate excesivă în rândul oaspeţilor, care au încasat nu mai puţin de patru cartonaşe galbene în ultimele zece minute!

S-a terminat 1-1 şi Iaşul a ajuns la al cincilea meci oficial fără victorie, fapt care ar trebui să îngrijoreze.

În ciuda jocului modest practicat în ultima perioadă, pauza competiţională o prinde pe CSM pe un loc V, care asigură calificarea în play-off. Este limpede însă pentru toată lumea că pentru conservarea poziţiei actuale,, calitatea exprimării trebuie serios îmbunătăţită.

CSM-catalog

Grahovac (5) – o intervenţie bună, în minutul 16, la şutul lui Boldrin, alte două şuturi uşoare parate, ezitări la unele ieşiri simple.

Voicu (5,5) – un adevărat luptător, a obţinut eliminarea lui Onţel; centrarea de la golul gazdelor a venit de pe flancul său.

Mihalache (4,5) – câteva poziţionări greşite.

Frăsinescu (4,5) – a dublat târziu, inclusiv la faza golului.

Ciucă (4,5) – mai multe erori.

Ţigănaşu (4) – depăşit uşor de Vîlceanu la golul gazdelor; a avut puţine momente în care a pasat bine după ce a urcat la mijloc, serviciul spre Gheorghe, din minutul 52 fiind singura rază de soare.

Böle (6) – a încris cu largul concurs al lui Niţă, a avut mai multe pase greşite.

Mitic (4) – multe greşeli.

Târşa (4) – trac mult.

Gheorghe (3,5) – vizibil incomodat în flancul stâng, nu a fost în largul lui nici când a trecut în centru; a ratat o ocazie uriaşă, în minutul 52.

Cristea (4,5) – din nou a avut puţine mingi utile, fiind principala victimă a tacticii lui Napoli.

Piccioni (3,5) – şi-a arătat limitele pentru a “n”-a oară.

Ciucur (4,5) – introdus târziu, nu a avut timp să-şi pună în valoare viteza.

Chelaru a intrat în minutul 89.