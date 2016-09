FOTO: Această statuie reprezintă scena unei hărțuiri sexuale? Scandal în Egipt: monumentul eroilor, plin de plângeri ”sexuale”

Guvernatorul unei provincii din Egipt a dispus sa fie aduse schimbari unei statui care ar trebui sa onoreze soldatii cazuti, in urma mai multor plangeri pe retelele sociale, care sustin ca pare ca statuia arata scena unor avansuri nedorite de catre femeia menita sa simbolizeze Egiptul, relateaza The Guardian.

Concret, sculptura, intitulata Mama Martirului, portretizeaza o femeie de la tara, zvelta - o reprezentare traditionala a Egiptului -, cu bratele intinse. Un soldat care poarta o casca sta in spatele ei, uitandu-i-se peste umar si cuprinzand-o cu bratele.

Locuitorii din provincia Sohag, acolo unde sculptura este amplasata intr-o piata publica dintr-un orasel din provincie, s-au plans ca aceasta ar fi inadecvata. Sohag si alte provincii din sud sunt mai conservatoare decat restul tarii, preponderent musulmane.

Controversa asupra sculpturii, care a ajuns in atentia presei nationale, scoate in evidenta dificultatile intalnite de artisti si intelectuali intr-o tara unde conservatorismul religios islamic a castigat mult teren in ultimii 40-50 de ani.

Unii critici ai statuii din Sohag, inalta de 8,5 metri, au spus in comentariile lor de pe retelele de socializare ca sculptura ar reprezenta o scena de hartuire sexuala, in timp ce altii au interpretat-o ca si cum militarul ar incerca sa seduca Egiptul, reprezentat de femeia de la tara.

Guvernatorul din Sohag, Ayman Abdel-Monaim, a dispus o investigatie asupra felului in care a fost inaintata comanda pentru statuie de catre consiliul local al orasului el-Belina. El a spus ca guvernoratul provinciei ar fi trebuit consultat in prealabil in vederea efectuarii comenzii in valoare de 28.400 de dolari.

Sculptorul Wagih Yani, in varsta de 60 de ani, a inceput sa modifice sculptura, inlaturand soldatul si asezand o ramura de maslin in mainile femeii. Porumbei albi care simbolizeaza pacea vor forma o semiluna deasupra capului femeii, a declarat artistul citat de The Guardian. El a mai spus pentru Associated Press ca respinge orice sugestii de inadecvare si ca soldatul reprezinta "spiritul martirului", care protejeaza Egiptul. "Raman convins de ideea initiala a sculpturii si modificarile nu vor devia de la ea decat intr-o mica masura [...] Dar opinia mea este ca este important ca toata lumea sa fie multumita cu sculptura", a mai spus el.