FOTO: Bucurie pentru șase copii sărmani! Au primit rechizite cumpărate de șeful CJ Iași

Copiii a două familii care s-au mutat din halta dezafectată CUG anul acesta, cu ajutorul unui grup de românce stabilite în Marea Britanie, au avut ieri parte de o surpriză. Preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel Popa, le-a făcut o vizită şi le-a dus celor şase copii dulciuri, rechizite, ghiozdane şi hăinuţe pentru şcoală.

„Mi-am donat salariul pe o lună şi am ajutat aceşti copii sărmani, şi sper că exemplul meu să fie urmat şi de alţi oameni politici din Iaşi. Urmează ca după 20 septembrie să le duc şi câte un frigider, aragaz şi maşină de spălat la fiecare familie. Mi-a plăcut, după vizita de astăzi, că am găsit aceste familii la casa lor şi că au grijă de copii, sunt curaţi şi merg la şcoală“, a declarat Maricel Popa.

Cele două familii care au fost ajutate de şeful judeţului sunt familia Baba şi familia Merlă. Prima are patru copii, iar cea care le-a dat viaţă a locuit în halta CUG timp de 17 ani. Fata cea mai mare are 16 ani, iar cel mai mic dintre copii are 8. Cea de-a doua fa­milie are doi copii, un băieţel de 6 ani şi o fetiţă de 4, iar mama lor a locuit în haltă 9 ani.

Povestea lor a impresionat atât ieşenii, care i-au ajutat şi acum un an de zile cu donaţii, dar şi un grup de mame românce stabilite în Anglia, care au ţinut o campanie acolo pentru fiecare familie şi au reuşit performanţa să strângă bani pentru trei case. Cadourile dăruite ieri au fost de mare ajutor familiilor, deoarece acestea nu au avut bani să le cumpere copiilor tot ce le trebuie pentru şcoală, ci doar strictul necesar.

„Mulţumim domnului Maricel Popa pentru că s-a gândit la noi şi ne-a ajutat cu aceste lucruri. Noi am mai cumpărat câte ceva, dar nu tot ce aveau copii nevoie. Mulţumim şi Mădălinei din Anglia, care ne-a ajutat să ne cumpăram casele, dar şi «Ziarului de Iaşi», pentru că ei au venit prima dată la noi în gară şi au văzut cum trăim şi au făcut campanie pentru noi“, a menţionat Tatiana Baba, mamă a 4 copii.