FOTO: Cine este vinovat de producerea acestui accident, șoferul sau vatmanul?

Un accident între un tramvai și un autoturism s-a produs marți pe strada Arcu, în intersecția de la TAROM. Martorii, dar și cei care au văzut doar imaginile au părerile împărțite. Unii susțin că vinovat ar fi șoferul, alții cred că vina îi aparține vatmanului.

Șoferul cobora pe strada Gavril Muzicescu și a făcut dreapta pentru a coborî pe strada Arcu. Însă el susține că în intersecție a oprit la trecerea pentru pietoni și că atunci ar fi fost acroșat de tramvai. Distanța dintre șină și trotuar este, într-adevăr, mică, iar vagonul depășește lățimea liniei ferate. Pentru a-și susține punctul de vedere, conducătorul auto Paul Păduraru a postat și câteva imagini.

"Accidentul a fost asa. Am intrat in intersectie acordind prioritate, tramvaiul era tocmai la macaz, dincolo de intersectie. Am oprit la trecerea de pietoni, ca era un pieton care voia sa traverseze. Dupa ce a trecut nu am apucat a plec de pe loc ca a venit tramvaiu si mi-a luat usa stg si oglinda. Apoi a mera inca citiva metri impingindu-ma in bordura. Politia a zis ca nu i-am dat prioritate, din pacate nu am camera de bord sa se vada ca eram demult oprit acolo si ca ala a intrat peste mine. Sper sa rezolv la judecatorie", scrie Paul Păduraru pe Facebook.

Însă sunt și ieșeni care cred că Poliția are dreptate și că nu i s-a acordat prioritate tramvaiului.

Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook Radar Iași Oficial.