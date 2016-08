FOTO: NESĂTUII de la Sf. Maria. Copiii bolnavi rod oase, angajaţii ies cu sacoşa plină

În timp ce conducerile spitalelor fac eforturi ca din alocaţia zilnică pentru hrana pacienţilor, de doar 6 sau 8 lei să asigure trei mese pe zi, mai multe angajate de la bucătăria Spitalului de Copii „Sf. Maria”, dar şi alţi angajaţi ai spitalului sustrag alimente pe care le încarcă în maşinile personale. Acest lucru se întâmplă în fiecare zi, după terminarea programului, după ora 18.00, când în curtea spitalului mai multe persoane cară sacoşe, găleţi, cutii sau saci cu diferite produse.

Reporterii „Ziarului de Iaşi” au surprins această practică, în diferite seri, când angajaţii spitalului plecau acasă încărcaţi de sacoşe sau îndesând în portbagaj saci şi găleţi. Mai multe surse din interiorul spitalului susţin că aceştia sunt văzuţi în mod repetat ieşind cu pungi voluminoase în care îşi pun încă din timpul zilei produse pe care urmează să le ia seara acasă. „Mamele vin şi ne întreabă când vine mâncarea, spun că le e foame, se plâng că primesc doar ce e mai rău dintr-un pui, gâturi şi aripi, iar cei de la bucătărie iau mâncarea acasă. Asta se întâmplă zi de zi, te doare inima pentru săracii copii”, a precizat una din sursele din interiorul spitalului.

Pentru a nu fi prinşi asupra faptului, această practică începe uneori de la ora 15.00, când soţii bucătăreselor încep să ducă pe rând produse din bucătărie, tocmai pentru a nu da de bănuit. Puse în faţa faptului, angajatele de la bucătărie au motivat că de fapt în acele sacoşe s-ar afla halate pe care le murdăresc şi pe care le schimbă la muncă, iar seara le iau acasă pentru a le spăla, deşi acest lucru se face în mod normal la spălătoria spitalului. „Durează trei zile până se usucă şi preferăm să le punem în pungi şi să le luăm acasă”, a fost motivaţia lor, deşi în pozele surprinse se văd clar mai multe caserole de plastic în sacoşa unei bucătărese.

De asemenea, în pozele surprinse în una dintre seri de către reporterii „Ziarului de Iaşi”, se observă un alt angajat al spitalului, electrician, care ieşea din bucătăria spitalului cu două sacoşe în care avea produse alimentare. Acesta a motivat ieri că avea de fapt gogoşari şi vinete aduse de acasă şi coapte la spital pentru că acasă nu are unde şi nu are nici timp. Tot surse din cadrul spitalului susţin însă că în bucătărie se fac de multe ori produse care nu ajung pe masa pacienţilor, cum ar fi produse de patiserie cu care bucătăresele se mândresc pe reţelele de socializare.

Comerţ în spatele spitalului

Mai mult, una dintre bucătărese, Gabriela M., face în regim de comandă platouri tip aperitiv contra-cost pentru colegele sale din spital, pentru aniversări, botezuri sau pentru diferite sărbători. Suma variază, fie sunt platouri de 70 de lei, fie de 80 de lei, în funcţie de cât de multe produse încap. Platourile făcute şi comercializate de aceasta conţin preparate din carne, în special de porc sau de pui. Surse din interiorul spitalului spun că totul se face pe furiş, fără să ştie nici măcar colegele sale din bucătărie. La ora 11.00, aceasta aduce comenzile în parcarea din spatele spitalului, de unde le livrează din maşina concubinului său, care este electrician la spital.

„Am auzit de la o colegă care mă întreba dacă nu vreau să cumpăr platouri pentru Crăciun, că este o doamnă de la bucătărie care le face. I-am luat numărul de telefon, am sunat-o şi mi-a zis să ne vedem afară să discutăm detalii. M-am oferit să merg eu la bucătărie, însă nu a fost de acord, de teamă să nu afle colegele, că e mâncărime mare între ele şi mai face şi ea un ban. M-a rugat să am grijă să nu audă liftierele, să nu audă nimeni. Când au fost gata platourile, m-a sunat şi mi-a zis că mi le aduce la spital, să le iau de la electrician, că trage el maşina în spate. În parcare, între copaci era maşina lui, iar pe bancheta din spate erau mai multe platouri printre care şi două ale mele. Între Crăciun şi Revelion m-a sunat din nou şi m-a întrebat dacă nu mai vreau platouri, i-am zis că da, dacă sunt mai încărcate şi mi-a cerut 80 de lei în loc de 70”, a povestit o femeie care a luat mai multe platouri de la respectiva bucătăreasă.

De curând, aceasta a mai primit o comandă pentru sfârşitul lunii septembrie de 20 de platouri. Bucătăreasa nu este însă singura angajată care face astfel de platouri, ci este în concurenţă cu una dintre colegele sale de la bucătărie. Aceasta a fost mereu o angajată care a creat probleme la locurile de muncă pe care le-a avut, fiind dată afară din cauza consumului de alcool, dar şi din cauza sustragerilor repetate de care a fost acuzată la una dintre grădiniţele din oraş unde lucra ca bucătăreasă.

Vor fi luate măsuri disciplinare

În cursul dimineţii de ieri, managerul spitalului, dr. Radu Terinte a convocat tot personalul de la bucătărie într-o şedinţă, urmând ca astăzi să se întrunească şi comisia de disciplină pentru a lua măsurile care se impun pentru cei care au sustras produse din bucătărie sau care au folosit bucătăria pentru uzul personal. „Le-am zis să se pună în locul mamelor din spital, pentru că dacă iau o bucată de carne, un copil va suferi că a primit mai puţin. Dacă este aşa cum susţin ele, că erau de fapt halate în sacoşe, să nu mai plece cu niciun halat şi cu nicio sacoşă acasă, iar de acum urmează să fie controlate şi la ieşirea din tură. Agentul de pază va semna în condică faptul că au fost controlate, în caz contrar i se va tăia ziua de muncă. În cursul zilei de mâine (n.red. astăzi) se va întruni comisia de disciplină, în regim de urgenţă şi toată lumea va da cu subsemnatul. Voi fi fără milă”, a precizat dr. Radu Terinte, managerul unităţii medicale.

Surse din interiorul spitalului spun însă că personalul de la bucătărie are înţelegere şi cu paznicii, care atunci când urmează să plece acasă, nu mai sunt prin preajmă, făcându-se nevăzuţi. De altfel, în nicio seară în care reporterii „Ziarului de Iaşi” au mers la spital în jurul orei 18.00, portarii nu au controlat în niciun fel angajaţii care plecau acasă.