FOTO: Preotul Dan Damaschin de la maternitatea Cuza Vodă trimite 100 de copii la școală. Alții 400 așteaptă

Preotul ieșean Dan Damaschin de la Maternitatea „Cuza-Vodă“ continuă acțiunile de ajutorare a copiilor nevoiași pe care i-a luat în grija sa cu ajutorul donatorilor și a numeroaselor proiecte filantropice pe care le-a demarat.

După campania ”Adoptă un copil de Paște” vezi AICI preotul este preocupat și de școlarizarea copiilor pe care i-a vizitat zilele acestea ducându-le rechizite și haine pentru școală.

Fotografiile postate de preot pe pagina sa de socializare au reușit să surprindă bucuria micuților.

Fotografiile sunt însoțite de explicația preotului:

"Grauntele de mustar" pentru inca 100 de copii, in imagini.

Astăzi am comandat inca 400 de pachete cu trening, ghiozdan, pantofi si rechizite. Am toata increderea ca in urmatoarele zile si cei 400 de copii ( din cei 500 fara cele trebuincioase), chiar daca vor merge desculț si cu sacosa in primele zile de scoala, isi vor gasi donatori.

Bani stim ca sunt, doar ca trebuie sa ajungă in spatele sau in picioarele copiilor.

130 de lei pentru un ghiozdan, încălțămintea si îmbrăcămintea necesare, reprezinta in fapt sansa unui pui de om pentru o noua viața.

Bunul Dumnezeu sa va dăruiască o Duminică binecuvântată!

Multumim!” scrie părintele pe pagina sa de Facebook.

Sursa Foto Dan Damaschin