FOTO: Primarul din Lețcani se laudă pe Facebook cu stadiul lucrărilor la școala din sat

Luni este prima zi de școală. Unele instituții de învățămînt sunt pregătite pentru asta, altele se află în curs de finalizare a pregătirilor. Despre stadiul de pregătire al școlii din Lețcani explică primarul Stelian Turcu pe pagina sa de Facebook.

”Asa cum am promis anul trecut, am demarat in aceasta vara o noua investitie la Scoala Gimnaziala Letcani.

Cu bani doar din bugetul local si fara sa primim sprijin de la Inspectoratul Scolar Judetean sau Guvern am demarat o serie de lucrari ample cum ar fi: inlocuirea acoperisului, a tamplariei vechi si termoizolarea corpului A de cladire de la scoala pentru a creste confortul termic al tuturor elevilor ce invata aici si odata cu aceste lucrari am inlocuit si parchetul si lambriurile in toate salile de clasa. Am procedat si la amenajarea grupurilor sanitare si mai ales ne-am dat toata silinta ca aceasta investitie sa se realizeze intr-un ritm alert pentru ca toti copii din Letcani sa poata beneficia de aceasta investitie chiar din acest an nou scolar.

Suntem pe ultima suta de metri cu lucrarile si estimam ca vor fi gata in maxim 30 de zile bazandu-ne pe graficul de lucrari al constructorului.

Va asiguram de tot sprijinul primariei si al Consiliului Local Letcani in finalizarea acestei investitii si cerem parintilor, profesorilor si elevilor o perioada de ingaduinta pana vor fi gata lucrarile. Sa nu uitam insa ca aceasta investitie cu termen de finalizare prevazut in proiect luna iulie 2018 a fost realizata in 3 luni de zile! Va doresc un sfarsit de saptamana minunat si va asteptam cu mare drag luni, la deschiderea noului an scolar 2016-2017 la scolile din comuna.” scrie edilul pe pagina personala.