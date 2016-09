FOTO: Treci printr-o despartire? Hai la Muzeu Relatiilor Distruse!

In relatii avem obisnuinta sa pastram obiecte care ne amintesc de persoana iubita. Pastram scrisori de dragoste, hainele pe care le-au lasat la noi sau cadourile primite in timpul relatiei. Dar dupa despartire ajungi inevitabil sa te intrebi: "Eu ce naiba fac cu toate astea?"

Nu-ti face griji, cu totii am trecut printr-o despartire. Nu prea vrei sa te intalnesti cu cealalta persoana ca sa-i dai lucrurile inapoi, dar totusi le recunosti valoarea sentimentala si refuzi sa le arunci la gunoi.

In sfarsit exista un loc unde poti sa iti donezi toate lucrurile si sa ai parte de liniste sufleteasca. Bine... mai putin partea cu linistea sufleteasca. Muzeul Relatiilor Terminate (sau distruse) accepta mereu donatii cu amintirile dintr-o relatie.

Muzeul si-a deschis portile in 2006 atunci cand 2 artisti s-au despartit. Cei doi s-au gandit cum ar putea sa transforme ruptura in ceva artistic si emotionant. Asa ca muzeul a fost creat in Zagreb, Croatia in 2010.

Dupa ce a castigat Premiul Kenneth Hudson in 2011 pentru cel mai inovativ muzeu din Europa, acesta a devenit international. In 2016 si-a deschis o sucursala in Los Angeles si a devenit un hit si in Statele Unite.

Vizitatorii pot vedea si interactiona cu obiecte din relatiile altora, inclusiv un perete plin cu sutiene, o rochie de nunta intr-un borcan si o colectie de cocori din hartie. Fiecare exponat e unic si poarta cu el valoarea sentimentala. Foarte magic! Si trist in acelasi timp.

De cand s-a deschis in Iunie, toata lumea a laudat muzeul ca un loc unde poti trece mai usor peste despartiri. Pe cealalta parte, alti oameni au gasit locul ca fiind perfect sa se desparta de parteneri.

omaga.ro