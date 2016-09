Franta si Germania vor lucra impreuna pentru a face din Europa un "succes"

Franta si Germania vor lucra impreuna de maniera "foarte intensiva" pentru a face din Europa un "succes", a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel, la capatul summitului european de la Bratislava, la care Marea Britanie nu a participat.

"Franta si Germania se vor angaja foarte intens in urmatoarele luni pentru a face din toate astea un succes", a spus Merkel, dupa ce a prezentat cu presedintele Francois Hollande o lista de prioritati pentru perioada urmatoare, stabilita de cei 27.

"Franta si Germania vor continua sa procedeze astfel pentru a putea oferi masuri concrete", a spus si presedintele francez, in aceasta conferinta comuna de presa care si-a dorit sa fie un simbol puternic, in momentul in care UE traverseaza o criza profunda.

Dupa referendumul britanic, "este foarte important sa aratam ca Franta si Germania participa deplin la reusita (summitului de la Bratislava) si doresc sa se angajeze la fel de deplin pentru aplicarea sa", a explicat Hollande.

"Acesta este motivul pentru care cancelarul si eu vrem sa va oferim rezultatele acestui summit si sa va aratam ca suntem constienti de situatie si suntem pregatiti impreuna sa raspundem provocarii", a continuat el.

hotnews.ro