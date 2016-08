FRF a anuntat ca partida Romania-Muntenegru se va disputa pe Cluj Arena - Vanzarea biletelor a fost reluata

"Federatia Romana de Fotbal isi respecta angajamentul luat fata de suporterii clujeni si ardeleni prin decizia de a organiza la Cluj-Napoca partida Romania-Muntenegru din preliminariile CM 2018. Din aceasta dorinta, in urma inspectiei UEFA cu privire la situatia gazonului de pe Cluj Arena, FRF a solicitat si o analiza comparativa de specialitate din partea forului continental care sa cuprinda si situatia stadionului Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca.

Concluziile acestei analize comparative evidentiaza avantaje si dezavantaje pentru fiecare dintre stadioane in perspectiva meciului din 4 septembrie, astfel ca am decis ca partida de debut a tricolorilor in aceste preliminarii sa fie gazduita de Cluj Arena.

In acelasi timp, avem incredere in capacitatea si disponibilitatea partenerilor nostri clujeni din cadrul acestui demers organizatoric de a se asigura ca suprafata de joc se va prezenta in conditii bune la ora partidei, posibilitate evidentiata si de raportul de specialitate al UEFA, in cazul unor eforturi sustinute", se arata pe site-ul FRF.

Preturile biletelor:

Peluze: 35 RON

Tribuna I: 150 RON

Tribuna II: 100 RON

Family Zone: 100 RON

VIP Etaj 3: 500 RON

VIP Etaj 4: 400 RON

Incepand de luni, 29 august, biletele vor putea fi achizitionate si de la casieriile Cluj Arena, astfel:

Luni - Vineri | 11:00 - 19:00

Sambata | 11:00 - 17:00

Duminica | 11:00 – 21:45

