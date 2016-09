Fumatul ar putea fi interzis în mașina personală. Propunere legislativă

Deputatul PSD Aurelia Cristea, initiatorul Legii antifumat, a depus mai multe amendamente pentru ca sensul legii sa nu fie schimbat, dar si pentru ca acest viciu sa fie interzis in masina personala daca se afla copii sau femei insarcinate. Ea doreste si interdicatia tigarii electronice la locurile de joaca.

In acest sens, deputatul a depus mai multe amendamente la legea care se afla in Camera Deputatilor, dupa ce a trecut de Senat, prin care doreste sa anuleze prevederile adoptate de Senat si care schimbau sensul prevederii initiale.

Deputatul PSD a declarat ca esenta modificarilor propuse este sa se pastreze sensul legii actuale, care se incearca a fi anulat prin amendamentele adoptate la Senat.

Cristea a mai spus ca, suplimentar, a mai prevazut amendamente care adauga noi interdictii ale fumatului.

Astfel, un amendament prevede interzicerea fumatului in masina personala, daca in masina sunt femei insarcinate sau copii, precum si interzicerea folosirii tigarii electronice in spatiile de joaca.

ziare.com