Furia invizibilă

Boxerul britanic Tyson Fury nu s-a prezentat la conferinţa de presă pe care urma să o susţină alături de rivalul său ucrainean Vladimir Kliciko, luni la Londra, în vederea meciului revanşă pentru titlul de campion mondial al "greilor", programat pe 29 octombrie. "Fury nu este aici, însă poate că este invizibil. Însă eu sper că îl vom vedea în ring. Este OK, eu pot aştepta pentru că sunt răbdător. îmi doresc cu adevărat această revanşă", a comentat Kliciko. "Credeţi-mă, chiar şi în faţa unui Fury invizibil, sper ca această luptă să aibă loc", a adăugat ucraineanul.

Controversatul campion britanic, care l-a învins pe Kliciko în luna noiembrie 2015, deposedându-l de titlurile IBF, WBA şi WBO la categoria grea, nu s-a prezentat la întâlnirea cu ziariştii, iar promotorul meciului, Frank Warren, a invocat o problemă legată de transport. "Maşina sa a avut pană. Este blocat undeva pe autostrada M6", a explicat Warren, lucru confirmat şi de impresarul lui Fury, Mick Hennessy, care a ţinut să-şi ceară scuze în numele boxerului pentru acest incident, adăugând că este pentru prima oară când acesta lipseşte de la o întâlnire cu ziariştii.

În altă ordine de idei, Tyson Fury va fi audiat în luna noiembrie pentru testul pozitiv la nandrolon, după meciul revanşă cu Kliciko. În luna iunie, Agenţia engleză antidoping (UKAD) a dezvăluit că proba de urină a lui Tyson Fury prelevată în februarie 2015 are urme de nandrolon, substanţă aflată pe lista interzisă a Agenţiei Mondiale Antidoping. Hughes Fury, vărul lui Tyson, de asemenea boxer tot de categoria grea, a fost depistat şi el pozitiv la nandrolon. Cei doi au negat că s-au dopat, iar testul a avut loc cu 9 luni înainte ca Fury să-l deposedeze pe Kliciko de centurile mondiale WBA, IBF şi WBO. Fury s-a arătat dezamăgit de modul în care UKAD a gestionat acest caz, mai ales că testele sangvine din martie şi mai 2015 au fost curate. Promotorul lui Fury, Mick Hennessy, s-a arătat convins că boxerul va fi exonerat de acuzaţii şi meciul din 29 octombrie se va disputa fără nicio problemă. Fury a fost deposedat de centura IBF, din cauză că a preferat revanşa cu Kliciko în locul unui meci obligatoriu cu challenger-ul desemnat de IBF. Centura mondială IBF a ajuns între timp la britanicul Anthony Joshua. În vârstă de 28 ani, Tyson Fury are în palmares 28 de victorii din 28 meciuri, în timp ce Kliciko, 40 ani, numără 64 victorii şi 4 înfrângeri.