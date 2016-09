Gabriel Oprea, urmărit de moartea polițistului Bogdan Gigina. DNA îl acuză de ucidere din culpă și cere începerea urmăririi penale

DNA cere avizul Senatului pentru inceperea urmaririi penale a fostului vicepremier Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din culpa in cazul mortii politistului Bogdan Gigina.

Cererea DNA a fost transmisa procurorului general, care o va inainta Senatului. La cerere au fost atasate referatul intocmit de procurorii DNA precum si un numar de 18 volume cuprinzand copii ale dosarului de urmarire penala, se arata intr-un comunicat al DNA.

Dosarul a fost deschis dupa ce agentul de politie Bogdan Cosmin Gigina si-a pierdut viata intr-un accident de motocicleta, in seara de 20 octombrie 2019, in jurul orei 19, in timp ce deschidea coloana oficiala a fostului vicepremier si ministru de Interne Gabriel Oprea.

"La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa catre locuinta sa situata in cartierul Cotroceni", se arata in comunicatul DNA.

Procurorii mai spun ca din probele administrate pana acum rezulta ca, "incalcand dispozitiile legale care reglementeaza insotirea demnitarilor", Gabriel Oprea ar fi "dispus pentru sine sa beneficieze de insotire cu echipaje de politie rutiera cu titlu permanent", si ar fi decis ca echipajele respective sa cuprinda atat o masina, cat si o motocicleta de la Politia Rutiera.

Mai mult, "au fost desemnati lucratori care aveau atributii exclusive de insotire a ministrului, intr-o structura permanenta care presupunea asigurarea concomitenta a 3 politisti pentru fiecare post (doua schimburi si o rezerva) ", se mai arata in comunicatul DNA.

"Lucratorii erau permanent la dispozitia ministrului, asteptand-l dupa fiecare deplasare in imediata apropiere a destinatiei. (...) Oprea Gabriel realiza in medie aproximativ cinci deplasari zilnice pe parcursul carora era insotit de echipaje ale politiei rutiere.

Numarul total al acestor misiuni este de aproximativ trei ori mai mare decat cele realizate in aceeasi perioada pentru insotirea presedintelui Romaniei si de aproximativ doua ori mai mare decat cel corespunzator prim-ministrului, demnitari indreptatiti la insotire permanenta conform prevederilor legale", mai sustin procurorii DNA.

In plus, din datele obtinute acestia au ajuns la concluzia ca fiecare deplasare a lui Gabriel Oprea impunea folosirea unui numar semnificativ de agenti si perturbarea traficului.

"De exemplu, in seara de 20 octombrie 2015, cand s-a produs accidentul, dispozitivul a fost format din 27 de politisti aflati in intersectiile de pe traseu", se mai arata in comunicatul DNA, procurorii subliniind totodata faptul ca "manevrele de dirijare nu urmareau optimizarea circulatiei, ci reducerea timpului de deplasare a demnitarului".

Ei mai sustin ca Gabriel Oprea a profitat de autoritatea pe care functia de ministru de Interne i-o conferea asupra functionarilor publici din cadrul acestui minister si "a determinat atat insotirea sa permanenta cu echipaje ale politiei rutiere, cat si modalitatea de formare a acestor echipaje".

Tot el ar fi decis folosirea unei motociclete ca antemergator, care permitea deplasarea coloanei cu o viteza mai mare, dar totodata "implica un risc suplimentar".

"Oprea Gabriel este cel care a determinat, prin incalcarea dispozitiilor legale mentionate, prezenta victimei Gigina Bogdan-Cosmin ca motociclist intr-o coloana oficiala, imprejurare in care acesta a decedat.

In ceea ce priveste cauza accidentului de circulatie constand in viteza de deplasare (84 de km/h) si neadaptarea acesteia la conditiile meteorologice, din probele administrate pe parcursul urmaririi penale rezulta indicii rezonabile ca aceasta cauza a fost determinata de catre ministrul de interne Oprea Gabriel (...) Acesta era singurul in masura sa solicite marirea vitezei de deplasare dincolo de depasirea limitei de siguranta", se arata in comunicatul DNA.

Procurorii spun ca Gabriel Oprea ii obliga pe politistii rutieri sa ajunga intr-un anumit timp bine determinat in intersectii, acesta fiind motivul pentru care Bogdan Gigina a fost nevoit sa accelereze, imprejurare in care s-a produs accidentul soldat cu moartea lui.

In vederea sustinerii acuzatiilor, procurorii au administrat inclusiv doua expertize criminalistice si o expertiza tehnica.

Bogdan Gigina ar fi implinit miercuri 29 de ani.

DNA a preluat dosarul in noiembrie, anul trecut, iar in ianuarie a inceput urmarirea penala a lui Gabriel Oprea pentru abuz in serviciu.

Mai multi politisti au declarat ca Gabriel Oprea ii obliga sa-l duca la restaurant si frizerie, iar tatal lui Bogdan Gigina a declarat ca programul fiului sau sarea de 18 ore pentru a fi deplasat Oprea de la restaurant la toaleta proprie.