GAFA monumentală a lui Gâdea. Strănepoata lui Brâncuși i-a dat peste nas

Mihai Gâdea, moderatorul talk-showului principal al Antenei 3, a făcut marţi o gafă penibilă. A prezentat un reportaj cu o presupusă casă a lui Constantin Brâncuşi, dar a fost făcut de râs de o strănepoată a acestuia.

Postarea ziaristului Gabriel Bejan:

"M-am hotarat, in urma cu ceva vreme, sa nu mai comentez toate prostiile pe care le vad la televizor. Dovezile de tampenie ale presei noastre minunate nu ma mai enerveaza, nici amuza, ci au ajuns sa ma plictiseasca. Dar in seara asta am sa fac o exceptie pentru ca faza de la emisiunea lui Gadea este mult prea tare. Deci subiectul este cum guvernul tehnocrat a ales sa dea 11 milioane de euro pentru "Cumintenia Pamantului", dar nu e in stare sa renoveze casa din Hobita in care a copilarit Brancusi.

...

Si dupa ce se termina reportajul, urmeaza lovitura finala: Gandea ne anunta ca urmeaza o interventie in direct cu o stranepoata de-a artistului. "Ce spuneti doamna, unde credeti ca ar fi trebuit Guvernul sa dea bani, pentru renovarea casei lui Brancusi sau pentru Cumintenia pamantului?" intreaba Gandea, cu aerul triumfator al celui care se pregateste sa dea lovitura de gratie.

Si vine raspunsul stranepoatei: "Stiu ca o sa va suparati pe mine, dar aia nu este casa lui Brancusi. Casa lui Brancusi nu mai exista, a ars intr-un incendiu. Casa pe care ati prezentat-o era a unei rude a lui Brancusi"!

evz.ro