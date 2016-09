Germania acuza grupul Fiat Chrysler ca foloseste un dispozitiv ilegal la motoarele diesel

Testele efectuate de KBA, agentia federala a automobilului, la patru masini ale grupului FCA, sistemul de filtrare a emisiilor poluante se dezactiveaza dupa 22 de minute, se arata in scrisoarea ministerului german al Transporturilor, datata miercuri. Este vorba de doua minute in plus fata de durata standard a controlului antipoluare.

In plus, nivelul de oxid de azot emis in atmosfera este in unele cazuri intre 9 si 15 ori mai mare decat nivelul autorizat.

Aceste date "furnizeaza dovezi legate de folosirea unui dispozitiv nepermis", afirma ministerul, in scrisoare.

Potrivit unei surse guvernamentale, masinile sunt modele Fiat 500x, Jeep Renegade si Fiat Doblo.

Fiat nu a dorit sa comenteze acest subiect, facand referire la un comunicat din februarie, in care grupul explica faptul ca a efectuat o ancheta interna si incheiata cu concluzia ca sunt respectate reglementarile privind emisiile poluante.

In mai, ministerul Transporturilor a descoperit nereguli la producatorul italo-american, in cadrul comisiei de ancheta privind eisiile poluante creata dupa dezvaluirea softului de pacalire folosit de constructorul german Volkswagen.

In aceasta scrisoare, ministerul cere Comisiei Europene sa "efectueze consultari cu autoritatile italiene pentru a gasi o solutie" in conditiile in care aceste autoritati, contactate de Germania, au negat problema, argumentand ca dispozitivul urmareste protejarea motorului.

Ancheta efectuata de ministerul german al Transporturilor a dezvaluit in aprilie nereguli la 16 marci auto, germane si straine.

In septembrie 2015, grupul Volkswagen a marturisit ca a instalat pe 11 milioane de masini din intreaga lume un soft capabil sa pacaleasca detectoarele de noxe la motoarele diesel.

