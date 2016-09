Gheorghe Benea, fost sef al Loteriei Romane, retinut de DNA

Cei doi sunt acuzati de luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.

Benea a mai fost trimis in judecata in decembrie 2015 in dosarul fraudarii Loteriei cu cartelele Pelegrin.

Procurorii acuza un contract de furnizare de 182 de autovehicule in sistem buy-back, in valoare de 13.386.378,73 lei pentru inlocuirea parcului auto al Loteriei Romane, acordat in mai 2010.

"Contractul a fost initiat, fundamentat si atribuit cu incalcarea prevederilor legale, prin licitatie trucata anume pentru a favoriza respectiva societate comerciala care a vandut astfel, Loteriei Romane, autovehicule la un pret substantial mai mare decat pretul pietei", se afirma intr-un comunicat DNA.