Gheorghe Nichita flirtează pe FB: îmi place stilul tau provocator și tranşant

De când nu mai este primar, Gheorghe Nichita ține legătura cu ieșenii ... prin pagina sa personală de facebook. Ba chiar i se propun activități, ținându-se cont de natura sa ”romantică”.

În ultma sa postare, Nichita se mândrește cu clipul Romania Travel. ”Iașul este primul oraș ce apare în clipul Romania Travel prin care le sunt prezentate turiștilor cele mai frumoase locuri din țara noastră. Avem cu ce ne mândri!”, a scris el.

Reacțiile nu au întârziat să apară.

”Mai Gigi, la ce te mai preocupa ? Bea ceva bun , *** ceva bun, plimba-te, lasa-i sa se înece !”, i-a scris o internaută.

Fostul primar i-a intrat în ”joc”: ”E o idee buna,o să mă gândesc....”

Internauta a continuat: ”Gheorghe Nichita, îmi place, ești un om inteligent . Si nu a fost (numai) un test.Normalitate”

Fostul primar nu a stat pe gânduri cu replica: ”Deja trec la treaba... , îmi place stilul tau provocator și tranşant, citit printre randuri găsesc sensuri normale....”

Tânăra a început apoi să îl ”perie”. ”Ca primar te vedeam destul de sec, fără culoare, poate doar alb-albastra. Ești uman, destul si cu prostiile ăstora care chipurile acum,chiar aici, pe tristul Facebook, mor din lingușeli. Ii bun, lasă-i sa creadă”

Un internaut se ”prinde” de mesaj și intervine în dialog: ”Asadar treci la actiune .......GIGI.....”

Apoi, fostul primar arată că are o ”inimă mare”: ”Niciodată nu am fost un scorțos, poate nu am stiut să arăt cât sunt de uman si cât de mult mă afectează necazurile oamenilor, cât de mult doream să fac bine. Am gresit că nu am stiut să comunic, poate mă indepartasem fără să vreau,...sunt multe de spus si o să le spun pentru ca unii să se ferească în viitor...o să vină o vreme...”

Dacă sunteți curioși să aflați și alte detalii din activitatea lui Gheorghe Nichita, intrați pe pagina sa personală de FB.