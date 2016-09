Ghid de frumusete si ingrijire pe timp de toamna

Schimbarea de sezon aduce noutati nu doar in garderoba, ci si in rutina zilnica de ingrijire. Vantul aspru si frigul de afara iti dau peste cap echilibrul natural al pielii, care devine mai uscata, pierde din umezeala si se poate irita repede. Iata de ce tenul si corpul tau au nevoie de o atentie speciala in lunile reci, cand nu mai este indicat sa folosesti aceleasi produse cosmetice din timpul verii. Nu in ultimul rand, temperaturile scazute iti afecteaza parul, subtiind-ul si imprimandu-i un aspect tern, lipsit de stralucire.