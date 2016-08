Gisele Bundchen, pe primul loc in topul Forbes al modelelor profesioniste

Top-modelul brazilian Gisele Bundchen s-a mentinut si in 2016 pe primul loc in topul Forbes al celor mai bine platite modele profesioniste din lume.

Modelul brazilian a obtinut in ultimele 12 luni venituri totale de 30,5 milioane de dolari. Gisele Bundchen, in varsta de 35 de ani, castiga mai multi bani decat oricare alt model din lume si ocupa primul loc in acest clasament incepand din 2002. In 2016, a obtinut onorarii importante din contractele semnate cu Chanel, Carolina Herrera si Pantene.

Pe locul al doilea se afla un alt model brazilian celebru, Adriana Lima, cu venituri de 10,5 milioane de dolari. Devenita celebra in calitate de "inger" al casei de moda Victoria's Secret, Adriana Lima a obtinut aceste venituri din contractele cu brandurile Maybelline si IWC.

Kendall Jenner, in varsta de 20 de ani, ocupa locul al treilea, cu venituri de 10 milioane de dolari, obtinute in urma unor parteneriate incheiate cu Estee Lauder si Calvin Klein.

hotnews.ro