Godină: Cei de la IGPR, uimiţi că a ajuns un neica nimeni să critice ditamai ministrul

El susţine că i s-a propus să lucreze la Direcţia de Relaţii Publice din IGPR, dar a refuzat, preferând să lucreze pe stradă şi că nu a fost nici măcar felicitat de şeful Poliţiei pentru că a apărut pe prima pagină din "The Wall Street Journal".

"Pentru că mi-am permis să las un comentariu pe pagina ministerului la postarea domnului Tobă, mi-am pus în cap câţiva colegi de pe la IGPR şi mulţi oameni sus-puşi care s-au arătat indignaţi că mi-am spus părerea şi uimiţi că a ajuns un neica nimeni să critice ditamai ministrul. Eu consider că «neica nimeni» e omul cel mai potrivit să critice pentru că el e cel asupra căruia se resimte activitatea unui superior", scrie Marian Godină pe Facebook.

Poliţistul le reaminteşte colegilor săi că nu a fost prima dată când l-a criticat pe ministru.

"Am spus că eu, ca simplu agent de pe stradă, din lista cu realizările prezentate acolo, nu am simţit nimic. De ce am scris asta aseară (joi, n.r.) şi nu am zis nimic până acum? E simplu: e prima oară când domnul ministru şi-a etalat palmaresul. În altă ordine de idei, cred că mi-am spus părerea destul de clar atunci când s-a luat decizia ca deficitul de personal să fie acoperit prin încadrări directe şi puteţi găsi textul cu titlul «Apelul bocancilor» pe pagină. Aşa că nu prea mi se aplică zicala «după război, mulţi viteji se arată», mai ales că e foarte probabil ca dl Tobă să revină la conducerea IGPR", continuă Godină.

Poliţistul susţine că Poliţia Română este o instituţie care se lasă terfelită fără ca şefii ei să reacţioneze.

