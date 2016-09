Selecţionerul României, Christoph Daum, a declarat după meciul terminat 1-1 cu Muntenegru că a fost impresionat de fundaşul lateral Romario Benzar, menţionând că îi este alături jucătorului echipei Anderlecht, Nicolae Stanciu, care a ratat un penalty. Christoph Daum a explicat după meciul terminat egal, 1-1, cu Muntenegru, că ceea a lipsit României a fost golul lui Stanciu, fără însă a-l critica pe mijlocaşul român. "Aş putea spune simplu ce ne-a lipsit: golul ratat din final, chiar dacă am mai ratat şi pe parcursul meciului. Muntenegru este o echipă cu talie, periculoasă la cornere şi faze fixe. Nu ştiu dacă puteam face mai mult la faza golului primit. Îmi pare rău pentru echipă. Nu a fost decizia lui Stanciu să execute. Stancu era prima opţiune dar el a fost înlocuit. Săpunaru era al doilea, dar el a spus că are dureri la piciorul drept şi Stanciu a fost a treia opţiune. Până la penalty a jucat bine. ăsta este fotbalul, trebuie să îl ajutăm şi să ne gândim că dacă marca, acum era eroul nostru. Stanciu este supărat, când treci prin momente neplăcute spui că nu mai faci acel lucru. Este un jucător valoros, va mai rata penaltiuri, dar eu sunt dispus să îl ajut”, a explicat selecţionerul german al României, care a folosit o expresie devenită celebră după filmul “Forrest Gump”, “Shit happens, sometimes!”

Acesta a mai spus că pe ansamblu a fost mulţumit de jocul prestat de jucătorii săi în repriza a doua. Daum a mai declarat că la faza golului nimeni nu trebuia să îl ţină în marcaj pe Jovetic, marcatorul golului egalizator, pentru că jucătorii români nu sunt obişnuiţi cu această schemă de apărare. "Dacă rezultatele vin, o să mă bucur de meciurile noastre, dar nu de asta mă aflu aici. Dacă mă gândesc la a doua repriză, băieţii s-au ridicat după golul primit şi şi-au creat ocazii. Prima repriză nu m-a mulţumit, ar trebui să avem mai multă încredere când avem posesia . A fost un fel de meci de ping-pong. Mi-a plăcut foarte mult jocul lui Romario Benzar şi mi s-a părut că a jucat foarte bine. Nimeni nu a fost desemnat să-l marcheze pe Jovetic. Jucătorii au spus că nu sunt obişnuitţi să facă marcaj, ci să se apere în linie. Este un sistem cu multe dezavantaje. Bicfalvi a depus mult efort în slujba echipei. El are calitatea de a observa poziţii de a marca, dar azi nu a reuşit să facă ăsta”, a mai spus Daum.

Noul selecţioner a declarat că în ciuda faptului că România a ratat şansa de a începe campania pentru CM din din Rusia cu trei puncte, el rămâne optimist în privinţa şanselor României de a se califica la turneul final. "Nu ştiu de ce să nu fim optimişti după acest meci. Aşa ar trebui să fim tot timpul, pentru că avem calitate, trebuie să avem încredere în forţele noastre. Cred în jucători, cred în echipă şi nu putem câştiga o calificare din primul meci pentru că este un drum lung. Am văzut mutle lucruri bune astăzi, multe situaţii bune la 1-1 când nu am cedat. Am revenit şi asta fost un semn excelent. Câteodată îţi trebuie şi noroc, pe care noi azi nu l-am avut. Nu am câştigat, dar am fost foarte aproape astăzi. Poate data viitoare mai facem un pas”, a mai declarat Daum.