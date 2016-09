Greva generala anuntata de Sanitas a fost amanata. Noi negocieri intre ministrul Sanatatii si sindicalisti vor avea loc pe 15 septembrie

"Pe 15 septembrie, am fost invitat la Consiliul National al Sanitas, unde voi participa cu siguranta. Sper sa putem sa gasim solutii cat mai curand posibil, dar trebuie sa avem in vedere ca, in momentul acesta, s-a facut ceva, exista un efort bugetar semnificativ pentru sanatate. Vom analiza mai intai in domeniul sanitar cu bugetul pe care il avem la dispozitie. Dincolo de asta, vom avea o rectificare de asemenea probabil in luna octombrie. Speram ca lucrurile sa mearga intr-o directie buna si suntem foarte constienti ca ceva trebuie facut si pentru aceste categorii de personal foarte importante pentru sistemul sanitar. Noi trebuie sa ne facem temele. Eu cred ca suma este usor diferita in functie de ce categorii de personal trebuie sa ajutam. In niciun caz mai mica. Eu cred ca ordonanta 20 a fost un lucru bun", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.

Sindicalistii nu sunt insa de acord cu prevederile ordonantei 20: "Deocamdata analizam, asa cum a spus si domnul ministru. Redeschidem aceasta discutie pentru categoriile care au fost excedate din ordonanta 20 si este vorba de personalul TESA, de colegii nostri, de functionarii publici din DSP-uri si, nu in ultimul rand, medicina scolara si cresele, dar odata cu aparitia acestei ordonante, mai sunt si alte discrepante care s-au creat sau s-au adancit intre categorii de colegi, clinic, neclinic, studii superioare, studii de scurta durata, toate lucrurile astea le-am redeschis si le vom rediscuta, urmand ca impreuna cu tot ce inseamna o reanalizare a bugetelor pentru spitale, pentru casa de asigurari, sa ne intalnim in ziua de 15 septembrie, cand noi avem Consiliu National", a declarat vicepresedinte Sanitas, Leonard Barascu.

Liderul sindical a mai precizat ca efortul bugetar stabilit la inceput a fost in jur 5-6-7 milioane de lei, ca acum nu cunoaste situatia in mod exact, dar ca impactul ar fi asupra a 23.000 de oameni.