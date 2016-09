Hackerul roman Guccifer, condamnat la 4 ani si 4 luni de inchisoare

Hackerul roman Guccifer, care a expus existenta unei adrese de email private folosite de candidata democrata la presedintia SUA Hillary Clinton in perioada in care era secretar de stat, a fost condamnat joi la 52 de luni (4 ani si 4 luni) de inchisoare de catre un tribunal federal din Alexandria, Virginia, informeaza Reuters. Guccifer, pe numele adevarat Marcel Lehel Lazar, a fost arestat in Romania in 2014 si extradat in SUA in martie 2016.