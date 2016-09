Hillary Clinton are "doar" pneumonie. Va reveni curând în campanie

Candidata democrata la Casa Alba Hillary Clinton nu sufera de alte probleme medicale in afara de pneumonia anuntata duminica, a dat asigurari luni un purtator de cuvant al acesteia.

Purtatorul de cuvant a declarat ca Hillary Clinton nu si-a pierdut constienta atunci cand i s-a facut rau, din cauza unei deshidratari si a caldurii, ceea ce a obligat-o sa paraseasca in graba o ceremonie in memoria victimelor atacurilor de la 11 septembrie 2001, organizata duminica dimineata la New York.

Au trecut mai multe ore pana cand echipa de campanie a lui Clinton a difuzat un comunicat in care anunta ca fosta sefa a diplomatiei are o pneumonie, cu care a fost diagnosticata vineri si care a fost tinuta secreta pana duminica seara.

ziare.com