Iată care sunt cele mai mari salarii de poliţist din Iaşi. În plus: vile, mașini, teren

Cine sunt poliţiştii cu cele mai mari salarii din Iaşi? Jurnaliştii „Ziarului de Iaşi“ au „scanat“ practic salariile tuturor şefilor cât de cât importanţi din cele trei instituţii de ordine din Iaşi subordonate Ministerului de Interne, respectiv Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Poliţia de Frontieră Iaşi şi Jandarmeria Iaşi. Curios, cel mai mare salariu îl are unul dintre şefii adjuncţi ai unei structuri, care îl întrece în remuneraţie chiar şi pe chestorul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, care are un grad cu mult mai înalt.

De cel mai mare salariu ridicat în 2015 în instituţii precum Poliţie, Poliţie de Frontieră şi Jandarmerie s-a bucurat comisarul şef Ioan Marcu, unul dintre cei doi adjuncţi ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. În mod sigur, pe acesta este invidios chiar şi şeful său, care încasează anual cu aproape 3.000 de lei mai puţin decât subalternul său. Ioan Marcu a ridicat lunar din casieria poliţiei suma de 8.230 de lei, reuşind să adune ca salariu primit, la sfârşitul anului trecut, suma de 98.865 de lei. Nici veniturile soţiei nu au fost de neglijat: aceasta a adus în casă 33.378 de lei, ea fiind asistent medical la Spitalul Militar de Urgenţă Iaşi. Cei doi au un împrumut la Raiffeisen Bank, de 40.000 de euro, şi încă unul, de 22.000 de lei, de la CAR Poliţia de Frontieră Iaşi, dar şi două conturi alimentate fiecare cu 11.800 lei, deschise la Raiffeisen Bank, şi la CAR, unde sunt 7.500 lei. Curios este că familia deţine doar un autoturism Opel Vectra, din anul 2001. De asemenea, familia Marcu deţine o vilă de 200 de metri pătraţi, aflată în construcţie, în localitatea Cotu Băii din Suceava. De asemenea, aceştia deţin un apartament de 54 de metri pătraţi în municipiul Iaşi.

Şeful Poliţiei Iaşi: venituri şi datorii

Chiar şi şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi, Ioan Scripniciuc, ar putea fi invidios pe colegul adjunct de la Frontieră, deoarece încasează cu 1.200 de lei mai puţin. Chestorul IPJ ridică lunar nu mai puţin de 6.800 de lei. Pe întreg anul trecut, Ioan Scripniciuc a băgat în buzunar suma totală de 81.486 de lei din funcţia pe care o deţine. În comparaţie, soţia sa, care lucrează la Spitalul de Psihiatrie „Socola“, a ridicat lunar un salariu de numai 1.400 de lei. Chestorul IPJ Iaşi a mai încasat în 2015 suma de 6.312 lei din activitatea ATOP, el apropiindu-se în acest fel de cuantumul lunar al venitului colegului de la Poliţia de Frontieră. Şeful IPJ are trecută în declaraţia de avere un apartament în municipiul Iaşi, în suprafaţă de 50 metri pătraţi, încă un apartament în Focşani, dar şi o vilă de 154 de metri pătraţi în Valea Lupului. Scripniciuc are însă datorii la fel de mari ca şi salariul pe care îl încasează: 70.000 de euro scadent în 2029 şi 45.000 de lei, cu termen de plată în 2020.

Adjunctul IPJ, profesor la UTI

Comisarul şef Mihai Pintilei, unul dintre cei doi adjuncţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean, este „a doua vioară“ în instituţie, însă are o leafă aproape ca a şefului său, chestorul Scripniciuc. Acesta a încasat lunar anul trecut 6.700 de lei, iar în total, pe an, 80.383 de lei. Tot anul trecut, Pintilei a mai încasat 3.281 de lei fiind cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ Iaşi, dar şi ajutoare în urma decesului soţiei, fost angajat la Aeroport, în urma unei boli necruţătoare, în valoare de 15.000 de lei. El a mai primit şi indemnizaţii pentru persoane cu handicap care totalizează aproximativ 5.000 de lei.

Comisarul şef are trecute în declaraţia de avere un apartament de 65 de metri pătraţi în municipiul Iaşi, o vilă în Valea Adâncă în suprafaţă de 321 de metri pătraţi, trei autoturisme: un Toyota Prius, o Lada Niva şi o Dacia Logan.

Celălalt adjunct al IPJ Iaşi, comisarul şef Costel Gîtlan, nu are încă actualizată declaraţia de avere, însă, din informaţiile de anul trecut, el are tot un salariu frumuşel. Acesta încasează lunar o leafă de 6.200 de lei. Pare însă mai „strângător“ şi mai „zgârcit la pungă“, reuşind să pună deoparte ceva bănuţi. Comisarul şef Gîtlan avea anul trecut un depozit bancar deschis în 2014 în valoare de 33.000 de lei şi un altul de 21.450 de lei, deschis în 2011. Familia Gîtlan deţine trei terenuri, dintre care două la Bârnova, de 1.000, respectiv 400 metri pătraţi, şi unul la Tătăruşi, de 1.866 de metri pătraţi. Gîtlan mai are un apartament în municipiul Iaşi, de 65 de metri pătraţi, o casă de vacanţă la Bârnova, de 80 de metri pătraţi, şi o casă de locuit în Tătăruşi.

La rândul său, şeful Poliţiei Municipiului Iaşi trebuie să aibă şi el grijă să aleagă un portofel încăpător când merge la casierie, deoarece are un salariu aproape cât al chestorului IPJ Iaşi. Gheorghe Fotea a încasat lunar în anul 2015 un salariu de 6.657 de lei, la fel sau mai bine de cât iau cei doi adjuncţi ai Inspectoratului. Până anul acesta, Fotea a fost şef al Serviciului de Investigaţii Criminale, fiind pus pe funcţia actuală la începutul acestui an. Chiar dacă familia Fotea are contractat şi un credit de 158.683 de lei de la Banca Transilvania, comisarul a declarat că are cash 15.000 de euro. Soţia comisarului aduce şi ea bani frumoşi în casă, în comparaţie cu nevestele chestorului Scripniciuc şi comisarului şef Gîtlan (în declaraţia căruia scrie „conform fişei fiscale“). Nevasta comisarului Fotea a adus acasă în 2015 suma de 57.484 de lei din salarii, adică undeva la 5.000 de lei lunar. Familia actualului şef al Poliţiei Municipiului Iaşi deţine o vilă în suprafaţă de 224 de metri pătraţi în Valea Lupului, şi un teren de 3.843 de metri pătraţi tot în aceeaşi localitate. Comisarul conduce un Volkswagen Passat fabricat în anul 2004.

Şeful Jandarmeriei e şi formator

Şeful Jandarmeriei Iaşi, inspectorul Mircea Tulică, nu este mai prejos faţă de şefii Poliţiei. Acesta are un salariu lunar de 6.500 de lei, cu 300 de lei mai puţin decât chestorul Ioan Scripniciuc, şeful IPJ Iaşi. Soţia lui Tulică are şi ea aproximativ 2.300 de lei, de la Poliţia Locală Iaşi, însă mai are mult până să îşi ajungă soţul. Tulică a mai ridicat bani şi din alte activităţi, cum ar fi 3.600 de lei ca profesor asociat şi 2.400 de lei din activităţi didactice la CFP Iaşi. Familia Tulică are însă şi datorii: 25.000 de euro la Unicredit, contractat în 2005, 7.100 de lei un alt împrumut făcut în 2007 la aceeaşi bancă, alt credit de 60.000 de lei la BRD, şi tot aici încă 45.000 de lei, credit făcut în 2013. Şeful jandarmeriei ieşene are o casă de 145 de metri pătraţi, în Popricani, şi un apartament de 51 de metri pătraţi în Bucureşti. Familia deţine două autoturisme: un Renault şi un Ford.

Averile de la „Frontieră“

Şefii de la Poliţia de Frontieră Iaşi sunt şi ei pe cai mari. Comisarul şef Gheorghe Pandelea, împuternicit pe funcţia de şef al instituţiei, a câştigat anul trecut 66.051 de lei, adică 5.500 de lei pe lună. Acesta cu certitudine se poate uita cu invidie la adjunctul său Ioan Marcu, care ridică un salariu mult mai mare. Însă Pandelea a fost pus pe funcţie în timpul anului, în urma pensionării fostului şef Ştefan Alexa, deci nu s-a putut bucura tot anul de beneficiile unui şef „plin“. La rotunjirea veniturilor familiei Pandelea a contribuit, modest, şi soţia, care a ridicat anul trecut 22.814 lei. Familia a declarat în 2016 că deţine mai multe conturi: un fond de cotizaţie cu 9.550 de lei, un card de salariu în care s-au adunat 25.600 de lei, un card Forte la Banca Transilvania cu 17.600 de lei, un card Visa la BRD cu 18.000 de lei şi o asigurare de viaţă în valoare de 21.713 lei.

În privinţa datoriilor, aceştia au trei credite contractate: unul de 20.550 de euro, un altul de 40.000 de lei, şi încă unul de 33.000 de lei. Constantin Cîrcu, celălalt adjunct de la Frontieră, a avut un salariu mediu lunar, în 2015, de 6.680 de lei, totalizând suma de 80.177 de lei la sfârşitul anului. Soţia, agent la Poliţia de Frontieră, a adus şi ea în casă 14.394 de lei. Cei doi au o vilă în municipiul Botoşani, în suprafaţă de 280 de metri pătraţi, un autoturism Audi A4, însă au şi datorii mari: 57.600 de euro, credit contractat la Volksbank în 2007, şi încă 12.000 de lei, împrumut făcut în acelaşi an.