Ieşenii au economii la jumătate faţă de clujeni

Potrivit celei mai recente centralizări a Băncii Naţionale a României (BNR), locuitorii şi agenţii economici din judeţul Iaşi au de returnat băncilor împrumuturi în lei şi alte monede străine care însumează 7,6 miliarde lei. Dacă împărţim această sumă la populaţia stabilă a judeţului, calculată la recensământul din 2011, rezultă că fiecărui ieşean îi revine o datorie către bănci în valoare de 5.830 lei, faţă de 8.556,2 lei, cât datorează, tot în medie, un locuitor al judeţului Cluj. Pentru realizarea acestui calcul nu au fost luate în calcul împrumuturile contractate de firme. În schimb, peste 415 milioane de lei, aproximativ 5,4% din totalul sumelor împrumutate, reprezintă credite ale locuitorilor şi firmelor din Iaşi întârziate la plată.

De zece ori mai mare

Aproape 2,4 miliarde de lei este cuantumul creditelor, în lei şi valută, contractate pe „persoană fizică” de locuitorii judeţului Iaşi pentru achiziţionarea unei locuinţe sau case. În cazul Clujului împrumuturile destinate unei achiziţii imobiliare însumează 3,4 miliarde de lei, la Timiş 3,1 miliarde lei, iar în Capitală cuantumul este de aproape 10 ori mai mare faţă de cel consemnat la nivelul judeţului Iaşi, circa 23,2 miliarde lei. Pe de altă parte, creditele de consum din Iaşi sunt, la nivelul lunii iunie 2016, la valoarea de 1,95 miliarde de lei, faţă de 2,3 miliarde lei în Cluj, 2,1 miliarde lei în „inima” Banatului, respectiv 14,1 miliarde lei în municipiul Bucureşti, potrivit datelor Băncii Centrale. La nivel naţional, în iunie 2016, soldul creditului acordat firmelor şi populaţiei a scăzut cu 0,1% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 1,2% comparativ cu nivelul înregistrat în aceeaşi lună din 2015, până la 217,59 miliarde de lei, conform cifrelor BNR.

S-au strâns 1,9 milioane lei zilnic